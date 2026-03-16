„Im Großen und Ganzen zu wenig“ – Steinhöring und Anzing-Parsdorf verlieren Abstiegskampf in Ebersberg von Johannes Hain · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Anzing-Parsdorf (rot) kann sich wohl nur über die Relegation retten. – Foto: S. Hafen

Beide Teams verlieren ihre Spiele deutlich. Besonders die Standardsituationen werden für Anzing-Parsdorf zum großen Problem im Abstiegskampf.

TSV Waldtrudering – FC Anzing-Parsdorf 5:1 Gestern, 14:00 Uhr TSV Waldtrudering Waldtruder. FC Anzing Parsdorf FC Anzing Pa 5 1 Abpfiff Für den FC Anzing-Parsdorf geht es nur noch um Platz zwölf. Nach der 1:5-Niederlage in Waldtrudering ist es unwahrscheinlich, dass die Elf von Trainer Peter Beierkuhnlein bei zwölf Punkten Rückstand noch den direkten Klassenerhalt schafft. In den kommenden Wochen gilt es, das Fernduell mit dem FC Rot-Weiß Oberföhring (zwei Zähler mehr) für sich zu entscheiden, um die Liga über die Relegation halten zu können.

Dafür muss bei ruhenden Bällen eine Verbesserung eintreten. „Waldtrudering kam hauptsächlich durch ihre Standards zu gefährlichen Situationen und auch zum Torerfolg. Hier haben wir leider viel zu schlecht verteidigt und unsere Führung verspielt“, analysierte Beierkuhnlein. Dabei hatte es durch die 1:0-Führung von Andreas Schmid gut für die Gäste begonnen. Beierkuhnlein sah ein „klassisches Abstiegskampfspiel mit vielen weiten Bällen. Das war auch dem sehr schmalen Kunstrasen geschuldet.“ In der Enge des Raums war nahezu jeder Freistoß eine Gefahr, da er leicht vor das Tor geschlagen werden konnte. Die Hausherren drehten durch Tobias Knöcklein (22.) und Valentin Kameter (24.) noch vor der Pause die Partie und legten nach dem Seitenwechsel nach. Philipp Buttermann (53.), Leonard Mayer (83.) und erneut der Ex-Zornedinger Knöcklein (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Für mich war es ein typisches Unentschieden-Spiel. In den entscheidenden Situationen waren wir vor allem bei Standards nicht griffig genug“, resümierte FC-Coach Beierkuhnlein. SK Srbija – TSV Steinhöring 2:0