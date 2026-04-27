„Im Großen und Ganzen geht das Unentschieden in Ordnung“

– Foto: Jonas Roesner

Der KSV Vahdet Salzgitter und Viktoria Thiede trennen sich 1:1. Nach torloser erster Hälfte bringt ein spätes Tor die Führung für Vahdet, die jedoch postwendend egalisiert wird. Für beide Teams bleibt es bei einem Punkt im engen Tabellenmittelfeld. Thiede verweilt mit

Die Partie zwischen dem KSV Vahdet Salzgitter und FC Viktoria Thiede entwickelte sich nicht zu dem spielerisch geprägten Duell, das im Vorfeld erwartet worden war. Vor allem die Gäste hatten in der Anfangsphase Vorteile, ohne diese zu nutzen.

„Ich hatte ja gesagt, dass es ein spielstarkes Spiel sein wird. Dem war leider nicht so“, sagte Trainer Yüksel Altinkaya. Seine Mannschaft fand zunächst dennoch gut in die Partie. „Wir haben das am Anfang wirklich gut gemacht, haben von hinten raus die Linien überspielt, haben uns durch das Mittelfeld kombiniert und immer die richtigen Bälle gespielt“, erklärte der Thieder Coach. Im letzten Drittel fehlte jedoch die Konsequenz. „Wir waren zu ungefährlich beziehungsweise sind nicht intensiv genug nachgerückt“, so Yüksel Altinkaya, der ein wiederkehrendes Problem benannte: „Das fehlt uns ein bisschen, dass wir nicht gierig genug auf das Tor sind.“

Trotzdem kam Thiede zu Möglichkeiten. Neben mehreren Halbchancen waren es vor allem Standardsituationen, die gefährlich wurden. „Wir hatten zwei sehr, sehr gute Standardmöglichkeiten, die eigentlich zum Tor führen müssen“, sagte Altinkaya. Beide Male kam ein Spieler frei zum Kopfball, ohne den Ball über die Linie zu bringen. Eine Führung zur Pause blieb damit aus.

Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel zunächst an Struktur. „Die zweite Halbzeit war völlig unerklärlich. Das Spiel wurde bei uns immer zerfahrener“, beschrieb der Trainer. Aufbaufehler und Ballverluste prägten das Bild. „Wir haben viele Ballverluste verursacht, waren unsicher und haben den Gegner immer wieder eingeladen“, so Yüksel Altinkaya weiter.

Davon profitierte Vahdet. In der 80. Minute traf Mehmet Emre Bayrakdar zur Führung. „Infolgedessen ist auch das 1:0 durch ein wunderschönes Tor gefallen“, sagte der Thieder Trainer über den Treffer.

Fast hätte Vahdet unmittelbar nachgelegt. „Es hätte auch relativ schnell 2:0 stehen können“, berichtete Altinkaya, doch Muhammed Ulusal verhinderte den zweiten Treffer spektakulär. „Er hat den Ball wirklich noch von der Linie gekratzt. Eine grandiose Abwehraktion“, so der Coach.

Diese Szene wirkte als Wendepunkt. „Das war ein Weckruf“, sagte Altinkaya. Seine Mannschaft wurde wieder zielstrebiger und suchte verstärkt den Weg nach vorn. Vor allem über die rechte Seite entstand Druck. „Über Devran Kara haben wir immer wieder für Gefahr gesorgt“, erklärte der Gästetrainer, bemängelte aber erneut die fehlende Konsequenz: „Wir haben nicht aufs Tor gespielt, wollten immer nochmal querlegen.“

Der Ausgleich fiel schließlich durch eine Standardsituation. In der 81. Minute traf Bünyamin Öztürk direkt. „Ein wunderschöner Standard, halblinke Position mit dem rechten Fuß, mit Schmackes in den linken Giebel“, beschrieb Altinkaya den Treffer und ordnete ein: „Ein Wahnsinns-Tor, unerreichbar für den Torwart, also Tor des Jahres würde ich mal sagen.“

In der Schlussphase blieb das Spiel offen, ohne klare Vorteile für eine Seite. „Die erste Halbzeit hat uns gehört, die erste Hälfte der zweiten Halbzeit Vahdet, danach hatten beide was vom Spiel“, sagte Yüksel Altinkaya. Eine weitere Entscheidung fiel nicht mehr.

Mit dem Remis bleibt Viktoria Thiede mit 37 Punkten auf Rang fünf, während der KSV Vahdet Salzgitter mit 28 Zählern auf Platz 14 steht.

Weiter geht es für Viktoria Thiede bereits am Mittwoch gegen die TSG Bad Harzburg. Der KSV Vahdet Salzgitter tritt am Sonntag beim FC Ilsetal an.