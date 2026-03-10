„Im Gesamtpaket nicht zu toppen“: Trainergespann verlängert in Zorneding

Vertragsverlängerung bis 2027 beim Zornedinger Bezirksligisten (v.l.): Sportleiter Rudi Riedel, Co-Trainer Florian Heppert, Coach Sascha Bergmann und Spartenleiter Mark Grusz. – Foto: TSV Zorneding

Das Trainerteam ist seit der Saison 2021/22 im Amt und geht damit in seine sechste Saison beim TSV. Bergmann/Heppert führten die Zornedinger Herren 2021/22 nach erfolgreicher Relegation in die Kreisliga, erreichten 2022/23 den dritten Tabellenplatz und stiegen 2023/24 als Meister in die Bezirksliga auf. In der Premierensaison 2024/25 belegte man Rang neun, aktuell steht die Mannschaft auf Platz zehn.

Der TSV Zorneding hat die Zusammenarbeit mit Fußballtrainer Sascha Bergmann und Co-Trainer Florian Heppert um ein weiteres Jahr verlängert. Die Verträge des Trainerduos wurden über die laufende Bezirksliga-Saison 2025/26 hinaus verlängert und nach dem jüngsten Heimspiel gegen den VfB Forstinning (1:2) unterschrieben.

Bergmann und Heppert verweisen in einer Pressemitteilung des Klubs auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Verein. „Die Abteilungsleitung führte bereits in der Winterpause Gespräche. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, und oft ist ein neuer Impuls sinnvoll“, erklären sie. „Die positive Resonanz der Mannschaft und der Wunsch der Abteilungsleitung haben uns überzeugt, gerne ein weiteres Jahr in diesem tollen Verein zu bleiben. Die Fans, das Team hinter dem Team, die Vereinsführung und Mannschaft sind einfach im Gesamtpaket nicht zu toppen. Die frühe Verlängerung zeigt großen Respekt, Vertrauen und Zuversicht. Wir freuen uns auf eine spannende Rückrunde und unsere weitere Zeit in Zorneding.“

Auch die Zornedinger Vereinsführung zeigt sich natürlich zufrieden mit der Entscheidung. „Wir sind sehr froh, unser erfolgreiches Trainer-Duo für ein weiteres Jahr an den TSV binden zu können“, so Fußball-Abteilungsleiter Mark Grusz, der die hervorragende Arbeit der beiden lobt und die gemeinsame Weiterentwicklung des Teams betont.

Rudi Riedl hebt als Sportlicher Leiter die große Rückendeckung aus dem Mannschaftskreis hervor: „Wir sind super zufrieden mit der Entscheidung. Ende letzten Jahres haben wir mit Sascha und Hepps über eine Verlängerung gesprochen. Die komplette Mannschaft steht hinter dem Trainerteam, ein gegenseitiges Vertrauen ist spürbar.“ Trotz Verletzungspechs blickt Riedl optimistisch voraus. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den beiden unsere Punkte einfahren werden und blicken positiv in die Zukunft.“