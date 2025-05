„Im gesamten Umfeld sind wir bereit“ – Habach geht mit positivem Gefühl in die Relegation

Die Gäste verweilten noch länger im Habacher Sportheim, weil sie sich fast wie daheim fühlten. „Das ist sehr Denklingen-ähnlich. Wir bleiben hier gerne“, sagte VfL-Trainer Markus Ansorge. Er konnte sich nur wünschen, dass die Habacher in der Bezirksliga bleiben. Jedenfalls sah er einen Gegner, der durchaus Chancen haben dürfte in der Relegation, „so wie die heute zu Werke gegangen sind“.

Beide Teams hatten ihre Schlachten zu schlagen an diesem Samstag. Denklingen nahm seine Serie sowie Stürmer Simon Ried in den Fokus. Beides mit Erfolg. Im zehnten Spiel in Folge ist der VfL nun ungeschlagen und Simon Ried erklomm den Gipfel der Torjägerliste. „Uns war wirklich wichtig, ihn da vorne reinzubringen“, sagte Ansorge.

Dank eines Dreierpacks überholte er Penzbergs Dominik Bacher und liegt mit seinen 25 Treffern nun zwei Tore vor ihm. Wobei der ASV in großem Maß mithalf. „Die Habacher haben uns eingeladen“, sagte der VfL-Trainer. Kollege Gerg ergänzte: „Drei Tore dürfen uns nicht passieren. Die Aktionen waren nicht gefährlich.“

Habach offensiv gefährlich, defensiv aber fehleranfällig

Knapp zwei Wochen bleiben, um die größten Mängel zu beheben. Wichtig war ihm zu sehen: Sie sind wieder widerspenstig. Kein Rückschlag war ihnen zu groß. Zweimal lagen die Gastgeber hinten. Auch die Woche mit drei Niederlagen und einer Masse an Gegentoren haben sie einfach weggepackt. „Die letzten Spiele hatten keinen Einfluss. Wie wir damit umgehen, war wirklich gut“, lobte der Coach. In Summe 85 Minuten habe seine Mannschaft wirklich gut verteidigt.

Nur drei, vier Situationen des Chaos sah er, in denen aus dem Nichts die Denklinger Tore fielen. Vorne hingegen zeigte Habach, wie gefährlich es sein kann. Die Offensivreihe mit Florian Neuschl, Maximilian Panholzer und Felix Habersetzer bekam Sonderlob, erzielte zudem sämtliche ASV-Tore.

Markus Ansorge beobachtete Habacher, die „gut und giftig“ agierten, Räume gut abdichteten und so auch Fehler beim VfL erzwangen. Hinzu kamen zwei „wirklich kuriose Tore“ des ASV, wie Ansorge sagte. Beim 3:2 von Neuschl sprang der Ball in einer höchst seltsamen Kurve nach einer Parade von Torwart Tobias Heiland gen Tor. Das 4:4 in der 90. Minute fiel, weil Felix Habersetzer bei einem Rückpass auf Keeper Heiland richtig spekulierte und ihm den Ball vom Fuß spitzelte. Der Jubel danach fühlte sich schon fast wie Relegation an. (am)