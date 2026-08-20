Im FVN möglich? Fußballkreis Dortmund verkauft Namensrechte der KLA

Es klingt wie die Horrorvision eines Fußball-Traditionalisten. Oder wie ein irrsinniger Aprilscherz. Ein Fußballkreis verkauft die Namensrechte an seiner Liga an einen Sponsor. Wir erinnern uns: Vor einigen Jahren wollte die DFL Teile ihrer Anteile und der Bundesliga an Investoren verkaufen. Die Fans protestierten zahlreich, sorgten gar für Spielunterbrechungen, um die voranschreitende Kommerzialisierung im Fußball zu stoppen. In der Kreisliga in Dortmund ist Ähnliches jetzt passiert.
Der dortige Fußballkreis hat die Namensrechte seiner Kreisliga A an einen Pflegedienst verkauft. Es ist kein Witz: Teams wie der BV Brambauer Lünen, die Sportfreunde Sölderholz oder der TuS Eving-Lindenhorst spielen von nun an in der „Medical4You“-Liga. Widerspruch gibt es nicht. Schon die Mitteilung zu dieser Obskurität wird mit den Worten „Da sagt der neue Gesprächskreis nicht nein“ eingeleitet. Jeder A-Ligist erhielt für den Verkauf des Liganamens einen Betrag von 300 Euro aufs Vereinskonto. Wer Jugendarbeit leistet, noch einmal 200 Euro mehr. Hinzu kommen Erfolgsprämien, abhängig von den Endplatzierungen in der Liga. Außerdem werden Leibchen mit entsprechendem Sponsorenlogo zur Verfügung gestellt. „Da wir von keinem Verein wissen, der ein Sponsorenlogo auf den Leibchen trägt, wäre das schön, wenn alle Auswechselspieler diese auch tragen“, heißt es.
Im Gegenzug sollen die Vereine bei Heimspielen den neuen Namensgeber nennen. Da es natürlich auch ein Logo für die Liga gibt, werden die Vereine gebeten – aber immerhin nicht gezwungen – dieses auf ihre Trikots zu flocken. Protest dagegen gibt es offenbar nicht. „Wenn wir Geld erhalten, was soll ich dann dagegen haben?“, fragt beispielsweise der Sportliche Leiter von RW Germania, Frank Eigenwillig. Übrigens ist nicht nur die Kreisliga A Dortmund an einen Namensgeber verkauft, die Landesliga wirbt mit ihrem Namen für die Internationale Gartenausstellung im kommenden Jahr und heißt dementsprechend IGA 2027 Landesliga.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das in den hiesigen Breitengraden auch passieren könnte? Schließlich hat der Fußballverband Niederrhein die Namensrechte am Niederrheinpokal bereits verkauft. Bei den Frauen heißt der Wettbewerb schon seit Jahren „Arag-Niederrheinpokal“. Das Unternehmen sponserte auch schon von 1994 bis 2008 den Männer-Wettbewerb, danach hielt fünf Jahre lang die Brauerei Diebels die Rechte am Namen, später Vodafone mit otelo (2013 bis 2016) sowie die Funke-Mediengruppe mit ihren Marken „Reviersport“ (Saison 2018/19) und „Der Westen“ (2016 bis 2018).
Auf Anfrage erklärt der FVN, dass das Thema Vermarktung bzw. des Verkaufs von Namensrechten an Ligen und Pokalwettbewerben „grundsätzlich ein Thema“ sei und innerhalb des Verbandes betrachtet werde: „Konkrete Pläne oder bereits verbindliche Regelungen beziehungsweise Richtlinien gibt es hierzu derzeit allerdings noch nicht.“ Dass eine Kreisliga diesen Weg verfolgt und eigenständig ihre Namensrechte abgibt, sei jedoch nicht möglich: „Grundsätzlich wäre eine entsprechende Vermarktung nicht auf Kreisebene möglich, sondern müsste über den Verband erfolgen. Wie eine solche Lösung gegebenenfalls ausgestaltet werden könnte und auch die Frage, wie mögliche Einnahmen verwendet beziehungsweise verteilt werden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.“