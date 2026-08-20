Im FVN möglich? Fußballkreis Dortmund verkauft Namensrechte der KLA

Der dortige Fußballkreis hat die Namensrechte seiner Kreisliga A an einen Pflegedienst verkauft. Es ist kein Witz: Teams wie der BV Brambauer Lünen, die Sportfreunde Sölderholz oder der TuS Eving-Lindenhorst spielen von nun an in der „Medical4You“-Liga. Widerspruch gibt es nicht. Schon die Mitteilung zu dieser Obskurität wird mit den Worten „Da sagt der neue Gesprächskreis nicht nein“ eingeleitet. Jeder A-Ligist erhielt für den Verkauf des Liganamens einen Betrag von 300 Euro aufs Vereinskonto. Wer Jugendarbeit leistet, noch einmal 200 Euro mehr. Hinzu kommen Erfolgsprämien, abhängig von den Endplatzierungen in der Liga. Außerdem werden Leibchen mit entsprechendem Sponsorenlogo zur Verfügung gestellt. „Da wir von keinem Verein wissen, der ein Sponsorenlogo auf den Leibchen trägt, wäre das schön, wenn alle Auswechselspieler diese auch tragen“, heißt es.