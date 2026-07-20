Im Fußballbezirk Hochrhein sind die Sportgerichte weiter beschäftigt

Rennen verboten, harte Schüsse erlaubt: Der Bezirk Hochrhein will Walking Football künftig fördern. Im Juni spielte Deutschland sogar bei der EM mit. – Foto: Ian Tuttle/Shutterstock (Imago

Ein sattes Plus bei den Geldstrafen, mehr Würdigung für das Schiedsrichteramt und ein Plädoyer für eine neue Fußballvariante. Der Fußballbezirk Hochrhein hat getagt.

Möglicherweise braucht es noch ein wenig Zeit, bis sich die Wege der Kommunikation beim FC Kosova Rheinfelden so richtig eingeschliffen haben. Einen seiner ersten wichtigen Termine, den Bezirkstag der Fußballclubs vom Hochrhein, schwänzte das neu gegründete Team. Wie berichtet, startet Kosova von der neuen Saison an in der Kreisliga C, doch bei der Jahreshauptversammlung der Vereine in Märkt glänzte der Club wie etwa der FSV Rheinfelden und TJZ Weil mit Abwesenheit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.