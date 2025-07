Im FuPa-Schnellcheck: Meisterschaftsambitionen bei Hamborns U19

Mit einem fast komplett neu zusammengestellten Team möchte die U19 der Sportfreunde Hamborn nicht nur im Ligabetrieb oben mitmischen, sondern auch mittelfristig auch einigen Talenten den Sprung in die erste Mannschaft in der Landesliga ermöglichen. U19-Coach Abdullah Topcu gibt einen Einblick.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Topcu: Ziel ist die Meisterschaft in der Liga und viel wichtiger die Ausbildung der Altjahrgänge für den Übergang in die erste Senioren-Mannschaft innerhalb des Vereins.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten?

Topcu: Dadurch, dass es eine neue Mannschaft ist, werden wir vorab erstmal dahingehend zusehen, dass wir zu einer geschlossenen Einheit wachsen

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Nachname: Die Mannschaft gewinnt als Kollektiv und aus diesem Grunde möchte ich keinen gesondert hervorheben. Dies wäre nicht allen Spielern gerecht. Gerne überlassen wir die Beantwortung dieser Frage der FuPa-Redaktion. Zum Ende der Vorbereitung kann diese zu einem der letzten Sommertestspiele mal vorbeischauen. Die Getränke gibt es an diesem Tag auch aufs Haus.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Topcu: Der Zusammenhalt wird gesondert gefördert. Man verbringt teilweise mehr Zeit auf dem Fußballplatz, als mit der eigenen Familie. Das Bilden einer Gemeinschaft steht von Anfang an im Vordergrund. Dazu gehört auch einfach die Vorstellung eines Miteinanders und das Empfinden als Familie. Einer für alle und alle für einen. So wird der Karren zusammen aus dem Dreck gezogen. Alle müssen immer und zu jeder Zeit mit anfassen.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Topcu: Das Amt des Trainers habe ich vier Spieltage vor Saisonende übernommen gehabt. Vorher war ich sportlicher Leiter der U19 in Mülheim beim Mülheimer FC 97. Die größte Herausforderung war daher die Hamborner Mannschaft für die letzten vier Spiele zu erreichen, da es davor ergebnistechnisch bergab ging. Wir haben aus vier Spielen zehn Punkte geholt. Daher denke ich, dass wir diese ebenfalls gut gemeistert haben.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Topcu: Viele Zuschauer bei den Juniorenspielen. Hier spreche ich nicht nur für den Verein Hamborn 07, sondern für viele andere auch. Die Jugend ist unsere Zukunft. Diese dürfen wir nicht im Stich lassen. Die Jugend definiert auch in Zukunft unsere Gesellschaft. Der Fußball kann und wird dahingehend einen großen Einfluss haben. Wir müssen den jungen Erwachsenen immer und immer wieder unter die Arme greifen.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Topcu: Dario ist unser Kabinen-DJ. Diskussionen gibt es hier kaum. Alle sind mit der Musikauswahl zufrieden.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Topcu: Da erinnere ich mich auf die Schnelle leider an kein Ereignis..

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Topcu: In der Regel immer meine Torhüter.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Topcu: Da muss ich mich mal während der Vorbereitung intern umhören.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Topcu: Alle an einem Strang ziehen und Gas geben!

