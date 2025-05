Im fünften Anlauf endlich hoch!

Der 35-Jährige stand in diesem Spiel nicht mit auf dem Platz, war aber in der Vorwoche wieder einmal Doppeltorschütze beim 4:2 in Bischofferode. Danach platzten die Sektkorken und der SV feierte bis tief in die Nacht. Für Andreas Tauber ist es das Gefühl des Aufstiegs nun auch ein Stück weit Genugtuung, da gerade in den Vorjahren einige Aufstiege auf den letzten Metern verspielt wurden: "Grundsätzlich ist die Mannschaft (außer mir) recht jung und in den letzten Jahren zusammengewachsen. Letztes Jahr sind wir nach langem Vorsprung am Ende kläglich gescheitert. Natürlich haben uns ein paar gute Sommertransfers nochmal weitergeholfen, aber diese Saison haben wir auch als Team dazugelernt und am Ende die Meisterschaft als Kollektiv geschafft."



Uneinholbar mit aktuell 14 Punkten Vorsprung auf Heiligenstadt II hat Dingelstädt bei aktuell 58 Punkten sogar die Möglichkeit am Ende auf satte 67 Zähler zu kommen. Das wäre in der Kreisoberliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich ein Bestwert, der bislang nur dem SC Großengottern 2018 gelungen ist. Andreas Tauber ist in dieser Spielzeit einmal mehr als Routinier und Kapitän vorneweg gegangen und hat mit 24 Toren auch noch die Torjägerkrone im Visier. "Ich hab versucht voran zu gehen und da ist mir auf meine alten Tage sozusagen am Zenit meiner persönlichen Laufbahn nochmal eine richtig tolle Saison gelungen. Insgesamt war es aber eine durchweg tolle Teamleistung. Die Jungs unternehmen privat viel zusammen und das ist auch wichtig, dass man sich auch außerhalb des Platzes gut versteht."



Nun gilt es in Dingelstädt das Thema Landesklasse anzugehen und sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Ausgegeben wird natürlich primär der Klassenerhalt, für den es nochmal persönliche Verstärkungen geben soll. "Ob Neuzugänge kommt, kann ich aktuell natürlich noch nicht sagen. Ich persönlich freue mich erstmal definitiv noch ein Jahr mitzumischen und traue uns zu den Klassenerhalt zu schaffen, mit hoffentlich noch dem ein oder anderen Neuzugang." so Tauber, der kommende Saison nun auch in der Landesklasse auf Torjagd gehen darf. Damit schließt sich auch für ihn persönlich ein Kreis, denn für den SC Leinefelde spielte er von 2009 bis 2014 auch schon mal Thüringenliga.