„Im Frauenbereich ist es intensiver“

Nach rund dreimonatiger Winterpause rollt in der Frauenfußball-Niederrheinliga am Wochenende wieder der Ball. Gleich zum Auftakt steht an der Pariser Straße das Düsseldorfer Derby zwischen dem CfR Links und der DJK Tusa 06 auf dem Programm. Vor der Partie stand Tusas Interimstrainer Svante Rasmus Rede und Antwort.

Rasmus Bis zum vergangenen Freitag hätte ich diese Frage mit einem klaren ,Ja’ beantworten können. Wir haben bis dahin gut gearbeitet und auch in den Testspielen die Schwerpunkte umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Doch dann folgte am Samstag die mit 1:2 verloren gegangene Generalprobe gegen den TSV Urdenbach. Das war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Ich hoffe, das war ein Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit, sodass nun auch die Letzte bei uns begriffen hat, dass Fußball letztlich Arbeit bedeutet.

Klingt nach einem Rückfall. Schon Ihr Sportlicher Leiter Stefan Wiedon monierte in der Vergangenheit häufig, dass der Mannschaft der letzte Punch abginge. Wie versuchen Sie, Ihre Spielerinnen aus ihrer Komfortzone zu locken?

Rasmus Gemeinsam mit meinem Co-Trainer haben wir klare Regeln aufgestellt. Die Mannschaft steht bei uns über allem. So leben wir das auch vor. Wir haben den Mädels offen gelassen, ob sie diesen Weg mit uns gehen möchten. Es gab drei Spielerinnen, die das Ganze nicht so umsetzen wollten. Von ihnen haben wir uns getrennt. Der Rest des Teams geht unseren Weg geschlossen mit.

Wie äußert sich das auf dem Feld?

Rasmus Wir haben in der Vorbereitung den Schwerpunkt bewusst auf die Abwehrarbeit gelegt. Das Verteidigen im Kollektiv stand im Fokus. Natürlich möchte auch ich als Trainer am liebsten schönen Angriffsfußball sehen. Aber nur mit Hacke, Spitze, eins, zwei, drei geht es halt nicht. Das gilt auch für das Derby am Sonntag. Der CfR Links wird heiß sein wie Frittenfett. Wenn wir gegen ihn läuferisch und in den Zweikämpfen nicht dagegenhalten, werden wir keine Chance haben, unabhängig davon, ob wir das größere Potenzial in den eigenen Reihen haben oder nicht.

Der CfR steht aktuell auf Rang fünf knapp vor Ihrem Team. Entspricht der siebte Tabellenplatz dem Leistungsvermögen der DJK Tusa 06?

Rasmus Ich habe mir inzwischen ein ganz gutes Bild von der Liga machen können und wage zu behaupten, dass wir das Zeug dazu haben, noch ein paar Plätze gutzumachen, wenn wir als Team auftreten und eine für die andere kämpft. Wenn wir das aber nicht machen, dann ist der momentane Tabellenplatz das Maximum. Das muss auch jedem klar sein.

Sie kommen aus dem Junioren- beziehungsweise Herrenbereich und trainieren nun erstmals ein Frauen-Team. Worin liegt der wesentliche Unterschied in der Trainingsarbeit?

Rasmus Der Trainerjob im Frauenbereich ist wesentlich intensiver. Ich brauche viel mehr Zeit, um mich vorzubereiten und mache mir viele Gedanken darüber, wie ich einzelne Spielerinnen oder die Truppe als Ganzes anspreche. Frauen gehen beispielsweise auch anders mit Stress- oder Frust-Situationen um. Männern reicht es häufig, sich 20 Minuten auszupowern, um den Kopf freizubekommen. So einfach ist es im Frauenbereich nicht immer. Das ist auch gar nicht wertend gemeint, aber ein Umstand, auf den ich mich als Trainer halt einstellen muss.

Das Gespräch führte

Marcus Giesenfeld