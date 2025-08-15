"Im Fokus steht das Kollektiv": Die SF Walsum II im Schnellcheck

Eine Verletzung hat Mert Karakus in seiner Premierensaison für die Sportfreunde Walsum II geplagt. Im zweiten Anlauf will der Keeper endlich durchstarten und hofft insgesamt auf ein stabilere Defensive.

Gibt es Veränderungen im Team? Karaksu: Ja, wir haben Verstärkung im Tor mit Talha Üstünay und Atilla Aripekm (Walsum 09). Auf den Flügeln sind Ramazan Sun und Birtan Yilmaz (nach langer Verletzung) neu dabei. Die größte Verstärkung ist aber unser neuer Torwarttrainer Dennis Adler – ein echter Gewinn für uns Keeper.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Karakus: Letztes Jahr hatten wir ein ausgeglichenes Torverhältnis – vorn wie hinten. Daran wollen wir arbeiten, vor allem defensiv stabiler stehen und vorn konsequenter abschließen.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Karakus: Letztes Jahr war ich verletzt und konnte kaum helfen, das soll sich ändern. Ich will alles geben, um das Team bestmöglich zu unterstützen. Als Mannschaft haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt und wollen oben mitspielen.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Karakus: Wir haben viele talentierte Spieler, die mit Einzelleistungen glänzen können – aber im Fokus steht das Kollektiv. Nur als funktionierende Mannschaft kommen wir weiter.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Karakus: Unser Trainerteam hat immer ein offenes Ohr und sucht das Gespräch, wenn’s nötig ist. In der Mannschaft stimmt die Chemie – wir halten zusammen, egal wie’s läuft. Selbst nach einem hitzigen Spiel können wir später gemeinsam lachen – und genau das ist wichtig.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Karakus: Ich würde sagen: das Privat- und Berufsleben. Im Seniorenbereich arbeiten viele im Schichtsystem. Die größte Herausforderung war deshalb eventuell die kurzfristige Kaderplanung. Zu- und Absagen oft auf den letzten Drücker, aber auch das hat unser Trainerteam super gemeistert.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Karakus: Wir bekommen gute Unterstützung von unseren Trainern, vielleicht könnten diese noch mehr Rückhalt vom Verein selbst bekommen

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Karakus: Edin und Ozan sind meist die Kabinen-DJs. Bis zum Aufwärmen herrscht eine lockere Atmosphäre, wir reden und lachen viel. Diskussionen gibt’s kaum. Sobald wir rausgehen, beginnt der volle Fokus.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Karakus: Wir an unseren Plan halten, hart arbeiten und voll auf unsere Mitspieler vertrauen.

Beantworte den FuPa-Schnellcheck für Deine Mannschaft

Wird geladen…

____

Folgt FuPa auf WhatsApp Zuletzt möchten wir nochmal auf den FuPa-WhatsApp-Dienst aufmerksam machen. Wer weder Facebook noch Instagram nutzt oder zusätzlich noch über einen weiteren Kanal FuPa-Nachrichten empfangen möchte, kann der Niederrhein-Community bei WhatsApp beitreten - hier gibt es alle Informationen.