– Foto: Christian Fromme

Im exklusiven Livestream: XL-Generalprobe des FCM gegen den SSV Ulm 2. Bundesliga +++ Zum Abschluss des Türkei-Trainingslager testen die Blau-Weißen gegen den Drittligisten Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga 3. Liga SSV Ulm Magdeburg

Am Donnerstag ging es für die Profis des 1. FC Magdeburg zur letzten Einheit des Trainingslagers auf den Rasen. Etwas mehr als eine Stunde lang forderten Petrik Sander und Pascal Ibold ihre Schützlinge auf dem satten Grün, bevor sie im Nachgang bei einem Fan-Treffen in den Austausch mit den mitgereisten Anhängern gingen. Diese sehen ihren FCM am Freitag noch einmal in Aktion: Dann steht die Generalprobe gegen den SSV Ulm (exklusiv im Livestream auf volksstimme.de und mz.de) an.

Nach dem 2:1-Erfolg im ersten Test gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur (hier die gesamte Partie im Re-Live) geht es für die Blau-Weißen dieses Mal gegen den Tabellen-18. der 3. Liga. Nach dem Abstieg aus dem deutschen Unterhaus im vergangenen Sommer muss die Elf von Pavel Dotchev aktuell um den Klassenerhalt in Liga drei zittern. Wie die Magdeburger haben auch die Ulmer schon eine Partie im Türkei-Trainingslager absolviert: Mit 2:1 gewannen sie am Montag gegen den Regionalligisten Bonner SC. >> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)

>> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken) Am Freitagmittag nun kommt es zum Wiedersehen der beiden letztjährigen Zweitliga-Kontrahenten. Das Hinspiel der Vorsaison endete torlos, das Rückspiel gewannen die "Spatzen" mit 1:0. Dieses Mal werden es die Magdeburger besser machen wollen - im Testspiel über Extralänge. Die Partie startet am Freitag um 12 Uhr deutscher Zeit (14 Uhr Ortszeit) und wird über zweimal 60 Minuten absolviert.