Im exklusiven Livestream: Stoppt der VfL Halle den Spitzenreiter-Lauf?

Der SC Freital war in der NOFV-Oberliga Süd zuletzt kaum noch zu stoppen. Viermal in Folge fuhren die Sachsen Siege ein, seit neun Partien sind sie in der Liga unbesiegt. Kann der VfL Halle 96 den Lauf des Spitzenreiters am Sonntag stoppen?

Im heimischen Stadion am Zoo hatten die Hallenser zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Im vergangenen Dezember gewann der VfL das Heimspiel mit 5:2. Die vergangenen Wochen liefen allerdings sehr durchwachsen - unter anderem mit der jüngsten 0:2-Niederlage in Rudolstadt. Ob der VfL Halle 96 den Tabellenführer ein Bein stellen oder der SC Freital seinen Lauf fortsetzen kann, können Interessierte am Sonntag im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme verfolgen. Für (Online-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren User können die Partie mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro sehen.

