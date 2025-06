Im exklusiven Livestream: Macht der SSC Weißenfels den Aufstieg klar?

Der Matchball liegt vor dem Saisonfinale beim SSC Weißenfels. Mit einem Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf würde der Saalesportclub am Sonnabend die Landesmeisterschaft und den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga perfekt machen.

Es wäre der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte - doch in der jüngeren Vergangenheit taten sich die Weißenfelser ausgerechnet gegen den finalen Gegner der Saison sehr schwer. Die letzten vier direkten Duelle gingen allesamt an den BSV Halle-Ammendorf. Schafft es der SSC, diese Serie zu durchbrechen oder wird der BSV im Fernduell um die Meisterschaft womöglich zum Weißenfelser Partycrasher?