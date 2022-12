Im ersten Test einige Ausfälle :1.FC Saarbrücken: Am Montag gegen türkischen Erstligisten

Im Rahmen des Trainingslagers an der türkischen Mittelmeerküste trtt der Drittliga-Zweite 1. FC Saarbrücken erstmal zu einem Testspiel an. Um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) trifft das Team von Trainer Rüdiger Ziehl auf den türkischen Erstligisten Kayserispor aus der Millionenstadt Kayseri in Zentralanatolien. In der Winter-Vorbereitung, die am vergangenen Montag in Saarbrücken aufgenommen wurde, ist es das erste Testspiel. Auf Saarbrücker Seite werden noch mehrere Spieler fehlen. "Julian Günther-Schmidt wird wahrscheinlich im zweiten Test am kommenden Donnerstag mitwirken. Adriano Grimaldi, Dominik Ernst, Julius Biada und Luca Kerber sind am Montag nicht dabei, bei allen sind noch leichte Blessuren vorhanden oder Trainingsrückstände aufzuholen", sagte Ziehl am Sonntagabend. Kayserispor liegt in der türkischen ersten Liga, der Süper Lig, auf Platz Sechs und könnte sich am Saisonende für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Das Spiel findet im Titanic Deluxe Sports Center Kadrye, Selek bei Antalya statt. Das Team wird von Cagdas Atan trainiert, der für die Türkei als Spieler zwei Länderspiele bestrittt. Zuletzt spielte das Team 2009i im damaligen UEFA-Cup mit, scheiterte aber bereits in der ersten Runde an Paris St. Germain. Werner Lorant, ehemaliger Saarbrücker Spieler, hat einige Monate Kayseri Ercyesspor, einen Lokalrivalen von Kayserspor, der jetzt in der dritten Liga spielt, trainiert.