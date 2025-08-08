Im ersten Auswärtsspiel zum VfL Bochum

Nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Nürnberg wird das erste Auswärtsspiel der neuen Saison für die SV Elversberg zu einer spannenden Herausforderung: An diesem Sonntag, 10. August, ist das Team von Trainer Vincent Wagner beim Vorjahres-Erstligisten VfL Bochum zu Gast, Spielbeginn im Vonovia Ruhrstadion (Castroper Str.) ist um 13.30 Uhr.

Die Vorbereitung auf die Partie in Bochum lief bislang positiv, die Stimmung war nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Nürnberg „entsprechend unter der Woche gut, aber auf der anderen Seite auch fokussiert“, sagt Vincent Wagner: „An diesem Wochenende wird es schließlich nicht leichter.“ Bochum hat anders als die SVE zum Start zwar eine Niederlage in Darmstadt einstecken müssen, doch gerade das könnte dem Gegner auch einen zusätzlichen Antrieb für diesen Sonntag geben. „Sie wollen natürlich mit einem Heimdreier starten. Das hätten sie so oder so gewollt, aber gerade jetzt werden sie umso mehr Vollgas geben.“

Als Erstliga-Absteiger gehört der VfL zu den Aufstiegsfavoriten in dieser Zweitliga-Saison, auch für Vincent Wagner. „Es ist eine qualitativ hochwertig besetzte Mannschaft, eine große Mannschaft. Mit dem Stadion im Rücken wird es eine ordentliche Wucht sein, die am Sonntag auf uns zukommt“, sagt der SVE-Trainer und ergänzt: „Aber wir sind sicher nicht chancenlos. Für uns gilt es, mit unseren Mitteln dagegenzuhalten.“ Nach aktuellem Stand stehen Wagner nahezu dieselben Spieler wie zuletzt zur Verfügung, lediglich hinter einem Einsatz von Younes Ebnoutalib steht noch ein Fragezeichen. „Grundsätzlich sind alle fit und heiß darauf, zu spielen