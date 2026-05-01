Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 28. Minute durch Hüttenrauch in Führung. Lauingen-Bornum nutzte dabei die Anfangsphase, in der Heeseberg Schwierigkeiten hatte, sich gegen das aggressive Pressing zu behaupten.

Aus tabellarischer Sicht trafen zwei direkte Konkurrenten aufeinander: Lauingen-Bornum ging als Siebter mit 29 Punkten in die Partie, Heeseberg folgte als Zehnter mit 27 Zählern. Entsprechend ausgeglichen gestaltete sich das Spielgeschehen.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel umkämpft. Lauingen-Bornum ging in der 75. Minute erneut in Führung – Wuttke traf zur vermeintlichen Vorentscheidung.

Erst im weiteren Verlauf fand der FC Heeseberg besser in die Partie. Kurz vor der Pause gelang Schrader der Ausgleich (45.), nachdem sich die Gäste zunehmend über Kombinationen und vertikale Pässe Torchancen erarbeitet hatten.

Doch Heeseberg zeigte erneut Moral: In der 84. Minute erzielte Bittner den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Die Gäste nutzten damit eine ihrer zahlreichen Chancen im zweiten Abschnitt und verhinderten eine Niederlage.

Trainer Christian Baethge ordnete das Spiel anschließend differenziert ein: „Es war etwas ärgerlich, weil wir viele Chancen hatten, aber positiv ist, dass meine Mannschaft zweimal nach Rückständen zurückgekommen ist. Die erste Hälfte war auch etwas zäh, da wir Schwierigkeiten hatten gegen das aggressive Anrennen von Lauingen und erst so richtig ab Minute 35 unser Spiel gespielt haben. Im Endeffekt kann man von zwei verlorenen Punkten sprechen aufgrund der vielen Chancen, auf der anderen Seite bin ich mit der Moral aber zufrieden und wir nehmen den Punkt jetzt so mit.“

Kaum Bewegung in der Tabelle

Durch das Unentschieden bleibt die tabellarische Situation nahezu unverändert. Lauingen-Bornum kommt nun auf 30 Punkte und behauptet seinen Platz im oberen Mittelfeld. Heeseberg verbessert sich auf 28 Zähler und hält den Anschluss an die direkte Konkurrenz.

Angesichts der engen Punktestände im Tabellenbereich zwischen Rang sieben und elf hat das Remis jedoch für beide Teams nur begrenzten Wert – zumal insbesondere Heeseberg aufgrund der Spielanteile mehr Möglichkeiten auf einen Auswärtssieg hatte.

Über die gesamte Spielzeit betrachtet erspielte sich der FC Heeseberg die klareren Torchancen, insbesondere nach der Anfangsphase. Lauingen-Bornum überzeugte hingegen durch Effizienz und konsequente Nutzung seiner Möglichkeiten.

So steht am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden, das den Spielverlauf widerspiegelt: zwei Führungen für die Gastgeber, zwei Antworten der Gäste – und ein Punktgewinn, der für beide Seiten unterschiedliche Gefühle hinterlässt.