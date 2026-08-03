Im Elfmeterschießen: Landesligist holt ersten Titel der Saison

Zu sehen bekamen die knapp 500 Zuschauer im Wilhelm-Kaiser-Stadion in Großkorbetha ein Flutlicht-Duell in Überlänge. Zunächst brachte Samir Aghayev den Landesklasse-Aufsteiger aus Zeitz mit 1:0 in Führung (22.). Noch vor der Pause traf Tony Barnickel allerdings für den Landesliga-Aufsteiger aus Weißenfels zum Ausgleich (44.). Beim Unentschieden blieb es dann auch im Verlauf des zweiten Durchgangs, so dass nach 90 Minuten das Elfmeterschießen die Entscheidung um den Supercup-Sieger bringen musste.

Sechs Schützen der Zeitzer behielten vom Punkt die Nerven, sieben dagegen waren es auf Seiten der SSC-Reserve. Robin Schumann verwandelte den letzten Elfmeter und ließ die Weißenfelser deshalb jubeln. Zwei Jahren nach dem Triumph im Sommer 2024 geht der Supercup damit wieder an den SSC Weißenfels II.

Dieser testete am Sonntag sogar noch einmal mit Blick auf die am kommenden Wochenende startende Saison in der LOTTO-Landesliga Süd. Auf den Supercup-Sieg am Freitag folgte in der Generalprobe ein 4:1-Erfolg gegen den SSV Markranstädt II aus der Stadtliga Leipzig.