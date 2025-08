Im Elfmeterschießen: Hülsen gelingt Pokalüberraschung

In der regulären Spielzeit besaß der Landesligist zwar mehr Feldanteile, erspielte sich allerdings nur wenige Torszenen. Wenn es brenzlig wurde, befand sich SVV-Keeper Peer Geier auf dem Posten. Seine Vordermänner verteidigten leidenschaftlich und setzten gelegentlich auch offensive Akzente. Ein Treffer blieb beiden Mannschaften jedoch vergönnt, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Dort verwandelten beide Mannschaften ihre ersten drei Versuche. Dann tauchte Geier ins aus Schützensicht rechte Eck ab und parierte den Schuss von Umut Ercan. Der Hülser Kapitän Marcel Meyer verwandelte zum 4:3, während im Anschluss Can Sengül die Kugel deutlich über das Tor beförderte und damit das Ottersberger Aus besiegelte.

Damit ist der SV Vorwärts Hülsen einer von drei Bezirksligisten, die das Viertelfinale erreichten. Am kommenden Sonntag reist er als klarer Favorit zum ersten Ligaspiel beim Aufsteiger SV Aschwarden. Schon am Samstag tritt der TSV Ottersberg beim TuS Harsefeld an. Eine erhebliche Steigerung ist von Nöten, um dort bestehen zu können.

