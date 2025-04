Im Elferschießen: SG Orlen zieht ins Kreispokalfinale ein

Zumindest herrschte nach dem Abpfiff kurzzeitig Unklarheit darüber, ob es nun direkt ins Elfmeterschießen oder nochmal in die Verlängerung gehen soll. Während nach Abpfiff die Rheingauer sich gerade auf eine mögliche Verlängerung einschwörten, wählten die Orlener bereits die Schützen für das Elfmeterschießen aus. "Eigentlich sollte es in die Verlängerung gehen. Dann kam plötzlich ein Orlener Betreuer auf den Platz und hat die Statuten vorgelesen. Dann ging es doch ins Elferschießen. Für uns wäre in einer Verlängerung sicherlich die Chancen höher gewesen, denn wir hatten das Momentum auf unserer Seite. Zumal wir die letzten 15 Minuten richtig Druck aufgebaut hatten", schildert Rauenthals Trainer Matthias Güldener seine Eindrücke nach Abpfiff der Partie.

Ra/Ma-Keeper Langer glänzt

Aber immer wieder an Glanzparaden von Ra/Ma-Keeper Dustin Langer verzweifelte. "Er hat vier bis fünf Hundertprozentige rausgeholt. Aus meiner Sicht ist das der beste Torhüter, gegen den wir in dieser Saison bislang gespielt haben", lobte Arenkov den gegnerischen Keeper. Der aber im Shootout vom Punkt gegen die Elfmeter von Kaan Atlan, Gianluca und Fabio de Rinaldis nichts ausrichten konnte.

Nun dürfen sich die Orlener ein Jahr nach dem knapp verpassten Finale auf heimischer Sportanlage auf das Endspiel freuen, das am 1. Mai in Seitzenhahn ausgetragen wird. Gegner ist dann Verbandsligist SG Walluf, der gegen Walsdorf ebenfalls vom Punkt im Halbfinale die besseren Nerven hatte. "Eine coole Sache und ein Bonusspiel", freut sich Arenkov.

Wieder zwei Verletzte bei der SG Ra/Ma

Ra/Ma-Coach Güldener war vom Pokalaus "enttäuscht", sah den Orlener Erfolg jedoch als nicht unverdient an. Bitter hingegen, dass sich erneut zwei seiner Spieler schwerer verletzten. Max Berg musste in der 40. Minute mit einer Schulterverletzung raus, auch Benjamin Hoerr hat es wohl schwerer erwischt. "So etwas habe ich noch nie erlebt, was wir in dieser Saison für ein Verletzungspech hatten. Teilweise mit bis zu 14 Ausfällen aus der Ersten", kann es Güldener nicht glauben. "Ich bin froh, wenn dieses Seuchenjahr vorbei ist. Wenn wir noch die 40 Punkte in der Liga knacken, können alle mit der Saison zufrieden sein. Die Mannschaft hat es in der Runde trotz des Verletzungspechs super gelöst", sagt der Trainer.