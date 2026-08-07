„Im Elferschießen kann man schon mal verlieren“: TSV Altenstadt wirft SV Hohenfurch aus TOTO-Pokal

Der TSV Altenstadt hat das Lokal-Derby gegen den SV Hohenfurch im Halbfinale der Gruppe West des TOTO-Pokals mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen.
Ohne Nachsitzen geht es für den SV Hohenfurch offenbar nicht. Zum zweiten Mal in Folge musste der Kreisklassist in der aktuellen Pokalrunde ins Elfmeterschießen. Nach dem knappen Erfolg in der Woche davor gegen den TSV Steingaden hatten die Hohenfurcher nun gegen den TSV Altenstadt das Nachsehen. Der SVH unterlag dem benachbarten Kreisligisten knapp mit 4:5.
„Das Unentschieden nach 90 Minuten war ein gerechtes Ergebnis. Mal hatte Altenstadt und mal mir mehr vom Spiel“, urteilte Hohenfurchs Coach Christopher Resch. Die Niederlage nahm er letztlich eher gelassen hin: „Im Elferschießen kann man schon mal verlieren.“
Die Gäste hatten schon spekuliert, dass sie vom Punkt aus was holen könnten. „Ich wusste, unser Keeper Tim Kessler ist ein Elferkiller, der hält mindestens einen Schuss“, sagte Max Hannappel, der Co-Trainer der Altenstadter, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Christoph Wagner vertrat.
Auch sonst gab es beim TSV einige Absenzen. „Aus der ersten Mannschaft waren nur drei Stammkräfte dabei. Unser gemischtes Team aus A-Jugend und AH hat das aber sehr gut gemacht“, urteilte Hannappel nach der spannenden Partie zufrieden.
Beide Mannschaften geizten mit Torchancen – das allerdings eher unfreiwillig, weil die Abwehrreihen wenig zuließen. Vor der Pause hatten die Altenstadter etwas mehr vom Spiel. Yasin Akcakaya, Christoph Haussmann und Hannappel vergaben gute Möglichkeiten zur Gästeführung. Nach dem Wechsel wurden die Gastgeber aktiver. Nach einem Spielzug über die linke Seite durfte der SV Hohenfurch jubeln. Ein Zuspiel von Felix Huber beförderte David Fischer (61.) zum 1:0 in die Maschen.
Wenig später vergab der Torschütze eine weitere gute Gelegenheit zum zweiten Tor. Stattdessen glich Altenstadt nach einem Gestochere vor dem Kasten der Hausherren durch Mustafa Kopov (73.) aus. „Da haben wir nicht konsequent genug verteidigt“, monierte Resch. Trotz Chancen auf beiden Seiten änderte sich am Unentschieden bis zum Abpfiff nichts mehr.
Die Entscheidung musste vom Elfmeterpunkt fallen. Bei Hohenfurch traf Stefan Herz die Latte und David Fischer verschoss. Besser lief es für die Altenstadter: „Wir haben die Elfer recht clever geschossen“, sagte Hannappel, nachdem seine Mannen alle vier Versuche versenkt hatten und damit ins Gruppenfinale eingezogen waren. In dem nächsten Duell trifft der Kreisligist am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) auf die SF Windach, die den SV Haunshofen aus dem Pokal warfen.