„Im Elferschießen kann man schon mal verlieren“: TSV Altenstadt wirft SV Hohenfurch aus TOTO-Pokal Pokal-Halbfinale von Roland Halmel · Gestern, 15:46 Uhr · 0 Leser

Mustafa Kopov brachte Altenstadt ins Elfmeterschießen. – Foto: TSV Altenstadt/FuPa Oberbayern

Der TSV Altenstadt hat das Lokal-Derby gegen den SV Hohenfurch im Halbfinale der Gruppe West des TOTO-Pokals mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen.

Ohne Nachsitzen geht es für den SV Hohenfurch offenbar nicht. Zum zweiten Mal in Folge musste der Kreisklassist in der aktuellen Pokalrunde ins Elfmeterschießen. Nach dem knappen Erfolg in der Woche davor gegen den TSV Steingaden hatten die Hohenfurcher nun gegen den TSV Altenstadt das Nachsehen. Der SVH unterlag dem benachbarten Kreisligisten knapp mit 4:5. Elferschießen folgerichtig „Das Unentschieden nach 90 Minuten war ein gerechtes Ergebnis. Mal hatte Altenstadt und mal mir mehr vom Spiel“, urteilte Hohenfurchs Coach Christopher Resch. Die Niederlage nahm er letztlich eher gelassen hin: „Im Elferschießen kann man schon mal verlieren.“

Die Gäste hatten schon spekuliert, dass sie vom Punkt aus was holen könnten. „Ich wusste, unser Keeper Tim Kessler ist ein Elferkiller, der hält mindestens einen Schuss“, sagte Max Hannappel, der Co-Trainer der Altenstadter, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Christoph Wagner vertrat. Gemischtes TSV-Team Auch sonst gab es beim TSV einige Absenzen. „Aus der ersten Mannschaft waren nur drei Stammkräfte dabei. Unser gemischtes Team aus A-Jugend und AH hat das aber sehr gut gemacht“, urteilte Hannappel nach der spannenden Partie zufrieden.