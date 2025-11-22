Im eiskalten Vichttal fehlt Weiden das Feuer

Fußball-Mittelrheinliga: VfL Vichttal besiegt Teutonia Weiden hochverdient 3:0. Schnelles Tor von Sinan Ak ebnet auf dem frostigen Dörenberg den Weg.

Auf dem frostigen Dörenberg hat der VfL Vichttal in der Fußball-Mittelrheinliga hochverdient gegen Teutonia Weiden 3:0 (2:0) gewonnen. Mit diesem Sieg, der durchaus hätte höher ausfallen können, zog der VfL punktemäßig mit Spitzenreiter Bergisch Gladbach gleich. Weiden, das wenig Gegenwehr zeigte, bleibt nach der Niederlage auf dem ersten Abstiegsplatz.

Die Temperatur lag beim Anpfiff um den Gefrierpunkt, vielleicht sogar schon darunter, aber Vichttal war heiß. Als wäre es nicht schon frisch genug, gab es für die Teutonia schon nach drei Minuten eine kalte Dusche obendrauf. Außenverteidiger Pepijn Schlösser hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und dann mustergültig Sinan Ak bedient, der in der Mitte einlief und völlig unbedrängt zum 1:0 einschieben konnte. Der VfL war sofort auf Betriebstemperatur, die Weidener mussten sich erst mal schütteln.

Die Gäste blieben auch nach dem Gegentor im 4-4-2, ließen die Vichttaler bis zur Mittellinie in aller Ruhe aufbauen und kombinieren. Dann ein erster Schuss von Weidens Berat Gediktas. Er landete sicher bei Vichttals Torhüter Frederik Said.

Vor 400 Zuschauern bewachte Vichttals Nuredin Alikahn im Mittelfeld Teutonias ersten Anspielpunkt neben Kapitän Meik Kühnel: Haydar Kilic. Dieser hatte in der vergangenen Saison noch das VfL-Trikot getragen und in dieser Woche in unserer Zeitung noch einmal kundgetan, dass er von Vichttals Trainer Andi Avramovic menschlich enttäuscht sei. Nach einem Foul an Dogukan Türkmen sah Kilic in der 14. Minute schon Gelb und musste sich danach im Spiel etwas runterkühlen. Bei der Witterung kein Problem.

Der von ihm kritisierte VfL-Coach Avramovic hatte seinen Jungs offensichtlich Erwärmendes mit auf den Weg gegeben, denn die Vichttaler dominierten das Spiel, waren sehr lauffreudig und nahmen die Zweikämpfe an. Henrik Artz, eigentlich auf dem rechten Flügel positioniert, half ganz hinten aus, und auch verbal war von den Hausherren deutlich mehr Engagement zu vernehmen als von den Gästen.

In der 18. Minute hätte der junge Max Peters für Vichttal nach einer schönen Kombination über Robin Ahns, Pepijn Schlösser und Henrik Artz schon erhöhen können, er bekam aber keinen Druck mehr in seinen Schuss. Drei Minuten später lief Dogukan Türkmen alleine auf Weidens Keeper Vladislav Liharev zu, der ihn zu Boden brachte. Laut Gästetrainer Sawwas Panagiotidis zu wenig, für Schiedsrichter Marcel Cholewa regelwidrig. Somit Strafstoß und das 2:0 durch Pepijn Schlösser.

Rother mit der Hacke

Die Partie blieb einseitig. Von Weiden kam fußballerisch zu wenig, allerdings legte Vichttal im „Eispark Dörenberg“ nun weniger Kohlen nach. Der Ballbesitz der Teutonia nahm zu. In der 33. Minute trat Meik Kühnel einen gefährlichen Freistoß, der anschließende Kopfball von Marcus Peters flog über das Tor – das war die erste gute Chance für Weiden.

Die Vichttaler hatten weiter Spaß am Spiel. Jan-Henrik Rother, kantiger Verteidiger und Kapitän, spielte einen Ball sogar mit der Hacke. Und in der 40. Minute hätte Pepijn Schlösser die Vorentscheidung besorgen müssen. Wie er die gute Vorlage von Nuredin Alikahn am Tor vorbeisetzen konnte, war ihm selbst ein Rätsel.

Weiden spielte jetzt etwas munterer mit. Ein Schuss von Kapitän Meik Kühnel aus gut 20 Metern ging knapp über das Tor. Kurz vor der Pause hätte auf der anderen Seite Henrik Artz auf 3:0 erhöhen können, aber Liharev hielt. „Wir lassen in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegen“, bemängelte Vichttals Trainer Andi Avramovic nach dem Spiel. So ging es mit 2:0 in die Pause.

Dass die Spieler des VfL Vichttal etwas länger in der warmen Kabine blieben als die Teutonen, sollte sich auszahlen. Max Peters hatte gleich nach dem Wiederanpfiff zwei gute Schusschancen. Und auch an der nächsten Szene war der junge Mittelfeldspieler beteiligt. Sein Pass zu Dogukan Türkmen wurde weitergeleitet auf Henrik Artz, der im dritten Versuch aus der Drehung artistisch zum 3:0 traf, nachdem er vorher den Pfosten und dann den Gegenspieler getroffen hatte. Der Stadiontechniker ließ die Flutlichtshow blinken, und den wohl meisten Zuschauern war klar, dass es das mit der Spannung war.

Weiden zeigte dennoch Moral. Nach einer Ecke von Kühnel traf Shadrac Don Futi mit seinem Kopfball die Latte. Das Spiel verflachte dann aber immer mehr. Ein kleiner Funke leuchtete nach einem Freistoß von Türkmen auf, als Yassine Ali Gnondi aus Abseitsposition traf. Das Tor wurde ihm wohl zurecht aberkannt. In der 70. Minute langte Kilic im Mittelfeld noch einmal ordentlich hin, worauf Weidens Trainer den Heißsporn aus dem Spiel nahm, um eine Gelb-Rote Karte und somit eine Sperre zu vermeiden.

Zu gerne hätte VfL-Angreifer Yassine Ali Gnondi gegen seinen Ex-Club Weiden noch getroffen. Seine Versuche wurden aber nicht belohnt, und auch der eingewechselte Ex-Teutone Niklas Valerius konnte nicht mehr über ein Tor jubeln. Die letzte Möglichkeit vergab der eingewechselte Janes Pollmann, dann war das Derby im eiskalten Vichttal vorbei.

Eine über die gesamte Zeit „kontrollierte Leistung auf nicht einfachem Geläuf“, attestierte Vichttals Trainer Andi Avramovic seiner Mannschaft nach dem Spiel. Von Weiden hatte er etwas mehr Intensität erwartet, aber sein Team habe mit großer Spielkontrolle den Gegner „erst gar nicht in den Kampf kommen lassen“.

Weidens Trainer Sawwas Panagiotidis zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft „zufrieden. Aber es ist halt trotzdem ein 3:0.“ Er appellierte an seine Mannschaft, auch in den nächsten Partien wieder mutig zu agieren.

Der VfL Vichttal hat nächste Woche in Siegburg beim Tabellendritten ein Spitzenspiel vor der Brust. Für Weiden geht es zu Hause gegen Hennef im Kellerduell um drei wichtige Punkte. Mehr Feuer wird unbedingt nötig sein.

Vichttal: Said - Cetin, Rother, Ahns, Schlösser (88. Seke) - Alikahn - Ak (75. Chahrour), Peters (83. Valerius), Türkmen (75. Pollmann), Artz - Ali Gnondi (83. Ailiesei)

Weiden: Liharev - Pacolli, Brendel, Peters, Tuncer - Ber. Gediktas, Kilic (70. Guncati), Kühnel, Futi - Barata (46. Bek. Gediktas), Kabuya-Badibanga (63. Deves)

