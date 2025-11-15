Marius DöllArchivfoto: Dagmar Jährling

Im Einvernehmen: Döll verlässt SCO Kreisoberliga: Olympia Lorsch benötigt 2026 einen neuen Trainer +++ ET Bürstadt empfängt den FV Biblis Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Flockenbach II Abtsteinach VfL Birkenau Tvgg Lorsch + 12 weitere

Bergstraße (bore/net/ü). Kreisoberligist Olympia Lorsch und Trainer Marius Döll gehen ab der Winterpause getrennte Wege. „Das ist wohl die einvernehmlichste Trennung, die es je bei der Olympia gegeben hat“, berichtet der Sportliche Leiter Bekir Ilhan von einem gemeinsamen Gespräch zwischen den Verantwortlichen des Sportclubs und dem Übungsleiter. „Marius möchte aus privaten Gründen kürzertreten und diesen Wunsch respektieren wir. Wir gehen ohne Groll und im Guten auseinander, Marius wird die Mannschaft auch noch in den ausstehenden Spielen gegen Groß-Rohrheim (Sonntag, 15 Uhr) und Reichenbach coachen.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Ein Nachfolger für Döll, der das Team in einer guten Verfassung für den Rest der Runde übergeben möchte, steht noch nicht fest. „Wir sind auf der Suche nach einem neuen Trainer, werden uns aber die nötige Zeit lassen. Der neue Coach soll zur Philosophie des Vereins und natürlich zur Mannschaft passen“, so Ilhan.

Döll selbst konzentriert sich weiterhin aufs Sportliche und warnt seine Schützlinge vor dem FC Alemannia: „Wir bereiten uns in jedem Fall auf einen Gegner vor, der uns alles abverlangen wird.“ Morgen, 15:15 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt FV Biblis FV Biblis 15:15 PUSH Eintracht Bürstadt lässt nicht locker. Das Team von Trainer Denis Weiland zeigte am vergangenen Wochenende beim 3:1-Erfolg gegen die SSG Einhausen, dass es die Niederlage zuvor im Topspiel gegen Spitzenreiter Tvgg Lorsch gut weggesteckt hat. „Wir machen weiter mit voller Kraft voraus, wollen bis zur Winterpause noch sechs Punkte einfahren“, sagt Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter des Ligazweiten. Zum Rückrundenauftakt kommt nun der FV Biblis nach Bürstadt. „Das ist ein Derby und Biblis ist eine Überraschungsmannschaft in dieser Spielzeit. Da muss man wirklich mit allem rechnen. Im Hinspiel haben wir 2:2 gespielt, da haben sie uns richtig gefordert. Mit Andre Bandieramonte und Joshua Rettig haben sie super Einzelspieler“, sagt Bajrami und macht deshalb klar: „Auch wenn sie nur auf dem neunten Tabellenrang stehen, dürfen wir sie nicht unterschätzen.“ Tatsächlich geht der Blick der Bibliser derzeit nach unten. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist mittlerweile wieder auf vier Punkte zusammengeschmolzen. Bei Bürstadt wird es einen Torwartwechsel geben. Diesmal steht Timo Sauer im Tor. Damon Wakelin pausiert.

KSG-Trainer Christian Zeiß zeigt sich nach den Erfolgen gegen Birkenau (3:2) und in Bensheim (4:1) erleichtert. „Wir haben langsam den Anschluss nach oben hergestellt. Den Jungs merkt man auch das neue Selbstvertrauen an, sie gehen mit viel Spielfreude im Training zur Sache“, sagt Zeiß, der aber weiß: „Unter-Flockenbach wird ein richtig schwieriges Auswärtsspiel für uns. Doch wir haben zuletzt gezeigt, zu was wir in der Lage sind, und es kamen in der Woche wieder zuletzt verletzte und angeschlagene Spieler zurück. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer gewinnen will, so auch am Sonntag.“