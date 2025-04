Im Eiltempo zurück in die Verbandsliga

Herzlichen Glückwunsch an die Adresse des FC Freisen. In eindrucksvoller Manier gelang es dem Team, Trainer Sascha Schnell und allen Verantwortlichen den Abstieg aus dem letzten Jahr vergessen zu machen.

Die erste Entscheidung in der Landesliga Nord ist gefallen. Bereits am vergangen Freitag, als der FC Kutzhof gegen Heusweiler nicht über ein Remis heraus kam, stand fest, dass der FC Freisen nach einjähriger Abstinenz wieder zurück in der Verbandsliga ist.

Im Kampf , um den begehrten Zweiten Tabellenplatz hat der FC Kutzhof derzeit die besten Karten. Die Verfolger jedoch lauern nur auf einen Ausrutscher des FCK.