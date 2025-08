Im eigenen Schnürsenkel verheddert

Der SC Baccum hat sein Heimspiel gegen den SV Leschede klar mit 4:1 gewonnen und dabei vor allem durch Effizienz und Kaltschnäuzigkeit überzeugt. Die Gäste aus Leschede zeigten zwar phasenweise gefälliges Kombinationsspiel, scheiterten aber zu oft an sich selbst oder an den schwierigen Platzverhältnissen.

2. Halbzeit: Baccum überrollt schläfrige Gäste

Direkt nach Wiederanpfiff zeigte sich Leschede unkonzentriert - Gen Zejnulahi nutzte das in der 46. Minute zum 2:0. Nur drei Minuten später erhöhte Benjamin Kramer per Konter auf 3:0 (49.). Leschede schien noch in der Kabine, während Baccum gnadenlos zuschlug. Zwar konnte Simon Roling in der 58. Minute nach Vorlage von Pascal Katzy auf 3:1 verkürzen, doch im direkten Gegenzug stellte Lars Hense mit seinem ersten Saisontor den alten Abstand wieder her - 4:1 (59.).

Trotz einer Riesenchance durch Johannes Duisen in der 70. Minute (überragend pariert), war es insgesamt zu wenig von Leschede. Symbolisch für den Tag: Ein vielversprechender Angriff scheitert in der 86. Minute am eigenen Schnürsenkel. Viel mehr muss man über die Leistung der Gäste nicht sagen.

Fazit:

Ein verdienter Sieg für SC Baccum, die einfach reifer und effizienter wirkten. Leschede hingegen muss sich vor allem über die eigene Fehleranfälligkeit und fehlende Wachsamkeit zu Beginn der zweiten Hälfte ärgern.

🙏 Vielen Dank an Niklas Dambon für den engagierten Liveticker, der wie immer für beste Information und Unterhaltung gesorgt hat!

