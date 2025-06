Im Eifer des Gefechts

Nach dem umkämpften Auswärtssieg gegen den FC Fällanden wartete mit dem FC Srbija Zürich ein deutlich stärker einzuschätzender Gegner auf den FC Neumünster. Bereits das Hinspiel hatte dramatisch geendet – mit einem späten Siegtreffer für den FC Neumünster. Doch seither hat sich das Gesicht der Serben verändert: Punktgewinne gegen Teams wie den FC Witikon, Absteiger aus der 2. Liga, zeugten von der aufsteigenden Formkurve. Die Anfangsphase gestaltete sich aus Sicht des Heimteams vielversprechend. Man begegnete dem Gegner auf Augenhöhe und liess wenig zu. Dennoch geriet der FCN nach etwa einer Viertelstunde mit 0:1 in Rückstand. Bitter wurde es kurz darauf: Flügelspieler Gabay wurde nach einem rüden Foulspiel verletzt ausgewechselt – für ihn kam Koch in die Partie. Kurz vor der Pause erhöhten die Gäste per Foulpenalty auf 0:2. Zu allem Überfluss musste auch Captain Huber verletzungsbedingt vom Platz – Huacan ersetzte ihn. Immerhin konnte ebendieser kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1:2-Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung aufkommen lassen. Diese Hoffnung zerschlug sich jedoch in der zweiten Halbzeit. Die Gäste nutzten die Schwächen in der Defensive konsequent aus und erhöhten den Score kontinuierlich. Dem FC Neumünster fehlten die spielerischen Mittel, um noch einmal entscheidende Impulse zu setzen, weshalb man sich am Ende mit einer klaren 1:5-Heimniederlage abfinden musste.