Im Duell der Punktlosen: TSV St. Wolfgang holt ersten Sieg

Der TSV St. Wolfgang gewinnt das Nachholspiel gegen die DJK Ottenhofen mit 2:0. Ottenhofens Torwart Joel Neumann unterlief dabei ein Eigentor nach einem Rückpass.

TSV St. Wolfgang – DJK Ottenhofen 2:0 (1:0) – Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewann Aufsteiger St. Wolfgang das Nachholspiel am Dienstagabend gegen die DJK Ottenhofen verdient 2:0. „Wir sind froh, dass wir gewonnen haben und die ersten Punkte in der neuen Liga einfahren konnten“, so St. Wolfgangs Sportchef Simon Peinelt. Nach anfänglichem Abtasten kamen die Hausherren in Folge eines Angriffs über den Flügel und einer daraus resultierenden scharfen Flanke zu einem Elfmeter. Lukas Loidl behielt vom Punkt die Nerven (34.) – zum 1:0-Pausenstand.

Der ansonsten sichere DJK-Keeper Joel Neumann leistete sich dann kurz nach Wiederanpfiff nach einem Rückpass von Peter Knauer ein klassisches Luftloch. Der Ball trudelte über die Linie – zur Freude des TSV (52.). Anschließend hatten beide Mannschaften noch die ein oder andere Torchance, es blieb allerdings beim ungefährdeten Sieg für die Hausherren.