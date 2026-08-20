Im dritten Spiel will Aufsteiger VfR Aalen endlich den ersten Sieg

Der Pokalabend bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kam dafür zur richtigen Zeit. Im Aalener Stadtduell setzte sich der VfR vor 1881 Zuschauern mit 3:0 durch und zog ins Viertelfinale des WFV-Pokals ein. Yunus Emre Kahriman brachte den Regionalligisten bereits in der neunten Minute in Führung, Ali Odabas erhöhte in der 36. Minute, Niklas Antlitz entschied die Partie noch vor der Pause endgültig. Danach kontrollierte Aalen das Spiel seriös, blieb ohne Gegentor und ließ keine Hektik mehr aufkommen.

Genau diese Konsequenz soll nun auch in der Liga sichtbar werden. Zum Auftakt hatte der VfR gegen den SC Freiburg II 1:1 gespielt, anschließend folgte ein weiteres 1:1 beim TSV Steinbach Haiger. In beiden Partien führte Aalen, in beiden Spielen reichte es am Ende nur zu einem Punkt. Für einen Aufsteiger sind zwei Zähler gegen anspruchsvolle Gegner kein Fehlstart. Dennoch bleibt der Eindruck, dass der erste Sieg bereits möglich gewesen wäre.

Gegen Frankfurt II wird es deshalb vor allem um Spielkontrolle über die volle Distanz gehen. Die Hessen stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt am Tabellenende und werden alles daransetzen, den Fehlstart zu stoppen. Nachwuchsteams sind dabei selten leicht auszurechnen: technisch sauber, laufstark, mit Tempo in der Offensive, aber gelegentlich anfällig, wenn sie unter Druck geraten.