Im dritten Anlauf: SV Atlas Delmenhorst zurück in der Regionalliga Die Mannschaft von Trainer Key Riebau sichert sich vorzeitig die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Atlas Delmenhorst hat den lang ersehnten Sprung zurück in die Regionalliga Nord geschafft. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Holthausen Biene macht das Team von Key Riebau die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen perfekt – und beendet damit eine dreijährige Wartezeit.

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Nach zwei knapp verpassten Aufstiegen in den vergangenen Spielzeiten sichert sich der SV Atlas Delmenhorst diesmal souverän die Meisterschaft. Bereits vor dem letzten Saisonspiel steht das Team mit zehn Punkten Vorsprung uneinholbar an der Tabellenspitze. Der Weg zurück in die Regionalliga war dabei alles andere als geradlinig. Noch zur Winterpause schien ein breites Aufstiegsrennen möglich, ehe sich in der Rückrunde ein enger Dreikampf zwischen Delmenhorst, dem Heeslinger SC und dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder herauskristallisierte. Am Ende setzte sich die Konstanz der Delmenhorster durch.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Saison 2022/23 hatte der Klub bereits in den beiden Folgejahren jeweils knapp den Wiederaufstieg verpasst – einmal am letzten, einmal am vorletzten Spieltag. Umso größer ist nun die Erleichterung im dritten Versuch. Spätes Tor, große Emotionen und ein perfekter Abschied Sportlich wurde der entscheidende Schritt im letzten Heimspiel vor 2.305 Zuschauern gegen den bereits abgestiegenen SV Holthausen Biene vollzogen. Zwar tat sich die Mannschaft lange schwer, ging aber durch Marco Stefandl nach der Pause in Führung. Der Ausgleich durch einen Distanzfreistoß von David Elfert sorgte kurzzeitig für Spannung.