Im dritten Anlauf: Pummer startet mit A-Lizenz – und spricht von geglücktem Umbruch beim FCD „Die Tabelle lügt nicht“

Deisenhofen – Platz 10 und 31 Punkte zur Winterpause – viele hätten den FC Deisenhofen vor der Saison wohl weiter oben eingeordnet. Manch einer sagte dem Bayernliga-Vizemeister der Corona-Saison 2019/2021 sogar Aufstiegsambitionen nach. In dieser Saison hat Andy Pummer (40) das Ruder beim FCD übernommen und zieht nach der ersten Hälfte ein Fazit.

FC Deisenhofen startet vielversprechend in die Saison – Pummer hadert mit verschenkten Punkten

Die Vorbereitung und die ersten Spiele verliefen vielversprechend. Der FCD holte vier Siege aus den ersten fünf Spielen und lieferte dominante Auftritte. „Da war es klar, dass wir wieder zum Favoritenkreis gehören“, blickt Pummer zurück. Intern sei der Aufstieg allerdings nie als Ziel ausgerufen gewesen, aber beim FC Deisenhofen habe „natürlich keiner was dagegen“.

Vor allem Ex-Profi Nico Karger (29) wusste mit 19 Toren aus 19 Spielen zu überzeugen. Gemeinsam mit Pummer verlängerte er jüngst seinen Vertrag beim FCD um ein weiteres Jahr. Doch dann mutierte die bis dahin blitzsaubere Runde zur Achterbahnfahrt. Coach Pummer macht das an den vielen Verletzungen und Abgängen fest – und hadert: „Uns fehlen sechs Punkte, die haben wir verschenkt.“

Dennoch stellt Pummer klar: „Die Tabelle lügt nicht.“ Der FCD stehe zu Recht auf dem zehnten Platz. Aus einer „Lauerstellung“ heraus will Pummer in der zweiten Saisonhälfte nochmal an die oberen Ränge angreifen. Dabei aber stets auch das Ausbildungsziel des Vereins im Blick haben. Vielversprechende junge Spieler aus dem Unterbau sollen auch weiterhin einen Platz in der Mannschaft bekommen.