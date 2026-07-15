Im dritten Anlauf landet der Verbandsligist den ersten Testsieg

Für Ehningen war dieser Erfolg mehr als ein Pflichtsieg gegen einen unterklassigen Gegner. Nach dem Aufstieg als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, sucht die Mannschaft noch nach jener Sicherheit, die in der Verbandsliga notwendig sein wird. Der Beginn in Deckenpfronn half dabei: Angelo Di Stefano traf schon nach neun Minuten zum 0:1 und gab dem Spiel früh Richtung. Der Foulelfmeter von Noah Kimmerle zum 1:1 brachte Ehningen zwar kurz aus der Ruhe, doch Lion Janzen antwortete noch vor der Pause mit dem 1:2.

Nach dem Seitenwechsel machte der Aufsteiger den entscheidenden Schritt. Janzen erhöhte in der 55. Minute auf 1:3, vier Minuten später legte Di Stefano das 1:4 nach. Erst in der Schlussphase kam Deckenpfronn durch Kimmerle noch zum 2:4. Damit blieb ein Ergebnis, das Ehningen gut tun dürfte, ohne zu viel zu versprechen.

Gerade nach der Niederlage gegen den früheren Ligakonkurrenten TSV Bernhausen war wichtig, wieder Erfolg und offensive Klarheit zu erleben. Zugleich wird der Mannschaft bewusst sein, dass ein Bezirksligist andere Fragen stellt als die kommenden Gegner. Die Verbandsliga verlangt mehr Widerstandsfähigkeit, mehr Tempo und weniger Nachlässigkeit in den Übergängen.