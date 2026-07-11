Im dritten Anlauf keine Zweifel bei Bedburdyck/Gierath Mit zwölf Punkten Vorsprung sicherte sich der SV Bedburdyck/Giertah die Rückkehr in die Kreisliga A. von RP / Sophie Rhine · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Lukas Baumann über die Ziele in der Kreisliga A. – Foto: Sascha Köppen

Nach dem Abstieg 2023 sollte es eigentlich direkt wieder hochgehen – drei Jahre später hat es geklappt und der SV Bedburdyck/Gierath ist wieder zurück in der Kreisliga A. Nach Platz vier und sechs sicherte sich das Team diesmal souverän die Meisterschaft: Schon nach der Hinrunde ohne eine einzige Niederlage hatte sich der SV ein komfortables Polster von zwölf Punkten Vorsprung auf Hoisten rausgespielt, den er in der Rückrunde nicht mehr schmelzen ließ.

„Zur Winterpause war uns eigentlich schon klar, dass wir uns diesmal nur selber schlagen können“, sagt Trainer Lukas Baumann. Ein einziges Unentschieden musste seine Mannschaft hinnehmen, ansonsten wurde vor der Pause kein Punkt hergeschenkt. „Insbesondere die deutlichen Siege in den Topspielen, wie das 7:3 gegen Weckhoven, haben uns gezeigt, dass richtig was geht und wir auch ganz oben konkurrenzfähig sind“, sagt er. Durch den guten Saisonstart ging es direkt in die richtige Richtung: „Wir sind von Anfang an in einen Flow gekommen. Dann klappen auch Dinge, die sonst nicht gelingen.“ Der Aufstieg war intern das Saisonziel. „Das war nach den gescheiterten Versuchen in den Vorjahren gesetzt“, so Baumann. „Uns war klar, dass, wenn es dieses Mal wieder nicht geklappt hätte, auch die Motivation der Mannschaft weg gewesen wäre.“ „Unter den Top sechs wäre super“ – große Ziele werden gesetzt Um das zu erreichen, bereitete die Mannschaft sich entsprechend vor: „Wir haben im Sommer sehr hart gearbeitet“, sagt Baumann. Und die harte Arbeit zahlte sich aus: „Wir hatten eine deutlich stabilere Defensive als in den Vorjahren. Und wir waren mit Abstand die fitteste Mannschaft – deswegen konnten wir auch hintenraus noch mal Gas geben und Spiele drehen.“ Ebenfalls ausgezahlt hat sich die engere Verzahnung mit der Zweiten Mannschaft und der U19: „So konnten wir Verletzungen sehr gut kompensieren, das war ein großes Plus!“

Zweifel am Aufstieg gab es dementsprechend kaum, der SV Bedburdyck/Gierath war sich sicher, dass es möglich ist. Als der Erfolg dann auch rechnerisch feststand, wurde ordentlich gefeiert: Zum ersten Mal, als der Aufstieg feststand, dann ein zweites Mal, als dem Team die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen war. „Glücklicherweise sind wir auch noch pünktlich zum Schützenfest aufgestiegen“, sagt der Coach schmunzelnd – und dann noch mal mit 20 Mann auf Mallorca. Auch für die Kreisliga A wird bereits wieder hart gearbeitet, seit vergangener Woche läuft die Vorbereitung. Auch vorher standen schon Läufe auf dem Plan, freiwillige Einheiten wurden angeboten. „Wir wollen wieder einen guten Start erwischen, das bringt direkt Ruhe und Sicherheit“, sagt Baumann. Personell hat sich einiges getan: Der Kern ist erhalten geblieben, dazu verstärken zehn Neuzugänge – vier aus der eigenen Jugend und sechs externe – die Aufstiegstruppe. Baumann selbst rückt weiter in den Hintergrund als sportlicher Leiter, nicht mehr als Trainer. „Das war in der Saison schon so, da war ich eher noch Co-Trainer, jetzt haben wir das Trainerteam noch mal etwas umgebaut, Cedric Lorenz und Dominik Lingweiler übernehmen fast komplett.“