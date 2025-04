Im Doppelpack: RSV Meinerzhagen wildert in Sprockhövel und Sundern

Der 19-jährige Außenverteidiger wohnt im benachbarten Lüdenscheid und spielte in der Jugend unter anderem bei den Sportfreunden Siegen in der U19-Westfalenliga, ehe im Sommer der Schritt zum Oberliga-Absteiger aus Sprockhövel erfolgte. In seiner ersten Seniorenspielzeit wurde Islami durch einige Verletzungen ausgebremst, sodass es bislang nur für vier Kurzeinsätze in der Westfalenliga und fünf Partien für die Bezirksliga-Reserve der TSG ausreichte.