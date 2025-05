Im Derby zählt nur der Dreier: "Fahren da hin, um zu gewinnen"

Das Derby im Kölner Süden birgt sportliche und emotionale Brisanz: Am Sonntag trifft die formschwache U23 des SC Fortuna Köln auf die SpVg Porz. Während die Gastgeber zuletzt mit 0:2 bei Frechen 20 verloren und seit Wochen sieglos sind, reisen die Gäste mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen Hennef im Gepäck selbstbewusst an.

Für Jonas Wendt und seine Mannschaft ist die Partie dennoch kein Selbstläufer, auch wenn die Serie für Porz spricht. "Gegen Fortuna Köln II steckt natürlich immer eine gewisse Brisanz. Das ist ein Derby. Die letzten Spiele konnten wir allesamt für uns entscheiden – beide Spiele in der letzten Saison gingen an uns, bei der Fortuna sogar sehr, sehr deutlich", betont der Porzer Coach. Rund 22 Autominuten trennen die beiden Sportstätten voneinander.

Trotz der bescheidenen Rückrundenbilanz des Gegners – nur fünf Punkte holte Fortuna II bislang – bleibt Wendt wachsam: "Ich bin schon sehr überrascht über die Rückrundenergebnisse, denn im Prinzip haben sie einen sehr, sehr starken Kader. Das haben wir natürlich auf dem Schirm, dass der Gegner nicht mit dem größten Selbstbewusstsein bestückt ist."

Mit dem Erfolg gegen Hennef im Rücken reist Porz dennoch mit breiter Brust an den Jean-Lörin-Sportpark. "Wir fahren da hin, um zu gewinnen", stellt Wendt klar. "Besonders stolz bin ich auf meine Mannschaft, auf die Reaktion, die sie zeigte gegen Hennef." Gerade nach dem unglücklichen Remis in Schafhausen habe sein Team die richtigen Antworten gefunden. "Das Spiel gegen Schafhausen kann auch ganz andere Körner am Nachgang kosten, denn dort sind wir nicht mit fairen und rechten Dingen behandelt worden sind", spielt Wendt auf die späten Treffer per Elfmeter an.