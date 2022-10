Der SV Rosellen unterlag im Derby der SG Kaarst. – Foto: Daniel Schuch

Im Derby unterliegt Rosellen in Kaarst Dem SV Rosellen gehen bei der am Ende deutlichen 0:3-Niederlage im Kreisduell mit der SG Kaarst die Körner aus. Gastgeberinnen feiern fünften Sieg in Folge.

In der Landesliga setzten sich die Fußballerinnen der SG Kaarst auf heimischer Anlage im Neusser Kreisderby gegen den SV Rosellen klar mit 3:0 (Halbzeit 0:0) durch und holte damit auch im fünften Saisonspiel die volle Punkteausbeute. Die Gäste kassierten die zweite Niederlage in Folge. „Und die ist verdient, wobei wir in der ersten Hälfte nichts zugelassen haben und bei besserer Chancenverwertung in Führung hätten gehen können“, resümierte Coach Tobias Haitz.

„Im zweiten Durchgang sind einigen meiner Mädels nach und nach die Körner ausgegangen. Nach dem 0:1 mussten wir zwangsläufig mehr nach vorne machen, der Gegner hat dann die so entstandenen größeren Räume gut genutzt. Das ist keine Ausrede, personell betrachtet sind wir am absoluten Limit, das hat man in der zweiten Hälfte deutlich gesehen. Ein adäquater Kader wird erst zur Rückrunde wieder verfügbar sein, bis dahin müssen wir uns durchkämpfen. Woran wir aber auf jeden Fall arbeiten müssen, ist, unsere ersten Torchancen zu verwerten.” Jasmin Vernaleken (56.), Emily Ribeiro (69.) und Nina Ulrich (77.) besorgten die Tore für Kaarst.