Im Derby unter Zugzwang

Es ist der siebte Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost, die Mannschaft des SVE empfängt zum Derby die zweite Mannschaft des SV Lemberg. Tabellarisch ist es ein Spiel auf. Augenhöhe, denn die Gäste haben nach sechs absolvierten Spielen gerade mal einen Punkt weniger als der SVE. Aus diesem Grund wird die Lemberger Mannschaft auch ohne großen Respekt in die Begegnung im #StadionamBrett gehen und sich sicherlich einiges ausrechnen. 4 bisherige Punkte steht ein Torverhältnis von 7:25 gegenüber. Bester Torschütze ist bisher Sascha Stegner mit zwei Treffern. Anders ist die Lage beim SVE, nach dem sechsten Spieltag mit erst fünf Punkten, das hatte man sich anders vorgestellt und nach der heftigen Niederlage in der vergangenen Woche ist die Mannschaft nun gefordert, endlich ein überzeugendes Spiel in Punkte umzumünzen. Nach wie vor kann die Mannschaft nicht in optimaler Aufstellung in die Spiele gehen, jedoch darf dies in einem Derby nicht der Grund sein. Der Wille und die Bereitschaft sind vorhanden, um die drei Punkte in Erlenbrunn zu behalten.