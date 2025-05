Im Derby steht viel auf dem Spiel: SG Gaißach-Wackersberg empfängt SV Bad Tölz

Gaißach/Bad Tölz – Wenn Clubs aus der Nachbarschaft aufeinandertreffen, bedarf es meist keiner großen Motivation. Da will jeder gewinnen. Beim Derby am Dienstagabend (19.45 Uhr) zwischen der SG Gaißach-Wackersberg und dem SV Bad Tölz geht es auf dem Sportplatz in Obergries aber hauptsächlich darum, dass Gewinnen für beide fast schon ein Muss ist. Wobei die Gäste aus der Kreisstadt noch mehr unter Zugzwang stehen, als die Hausherren. Darüber ist sich SV- Coach Thomas Gärner im Klaren: „Auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, drei Punkte müssen her. Ein Unentschieden ist einfach zu wenig.“

Spiel der Woche in der Kreisklasse: SG Gaißach-Wackersberg empfängt SV Bad Tölz zum Derby