Diesen Freistoß setzte Qazim Prushi (gelbes Trikot/Nr. 8) zum vorentscheidenden 2:0 für den TSV Mindelheim direkt in die Kirchheimer Maschen. – Foto: Robert Prestele

Im Derby setzte sich der TSV Mindelheim durch Kreisligist gewinnt gegen den TSV Kirchheim 2:0 +++ Bad Grönenbach lässt in Altusried Federn +++ Heimertingen kehrt an die Spitze zurück Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord TSV Kammlach TV Woringen SV Lachen Lamerdingen + 12 weitere

De TSV Mindelheim muss in der Allgäuer Kreisliga Nord keineswegs sorgenvoll Richtung Tabellenkeller schauen. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den TSV Kirchheim haben sich die Schwarz-Gelben ein Sieben-Punkte-Polster erarbeitet. In die andere Richtung schauen der TV Bad Grönenbach und der FC Heimertingen, die sich ein spannendes Duell um die Herbstmeisterschaft lieferten. Mit dem besseren Ende für den FCH, weil Bad Grönenbach beim TSV Altusried Federn ließ.



Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 160 Im Julius-Strohmayer-Stadion siegte der TSV Mindelheim gegen den TSV 1863 Kirchheim mit 2:0. Die entscheidenden Szenen spielten sich unmittelbar vor und kurze Zeit nach der Halbzeitpause ab. David Kienle traf in der 44. Minute zunächst zum 1:0. Zehn Minuten nach der Pause erhöhte Qazim Prushi per Freistoß auf 2:0. Damit war das Derby entschieden.Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 160



Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 80 Bei der SG Sontheim/Westerheim setzte sich der TV Woringen klar mit 3:0 durch. Lukas Palameta eröffnete in der 18. Minute den Torreigen mit einem erfolgreichen Schuss nach Vorarbeit von Marius Schäfer. Daniel Tobler erhöhte in der 53. Minute und traf erneut in der 83. Minute, nachdem Bernd Kleß ihm die perfekte Vorlage gab.Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 70 In einem packenden Duell machte der TSV Ottobeuren zweimal einen Rückstand wett und setzte sich mit 3:2 gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren durch. Kevin Stoye brachte die Gäste nach einer halben Stunde erstmals in Führung. Doch Ottobeuren antwortete schnell: Robin Böhning glich in der 36. Minute aus. Nach der Halbzeit traf Alexander Bischof für Lautrach zum 1:2, doch dann war Adrian Zuka am Zug. Er sorgte mit zwei Toren (48., 77.) für den Sieg der Hausherren.Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 100 Der FC Heimertingen musste hart arbeiten, um die DJK SV Ost Memmingen mit 3:2 zu bezwingen und sich selbst die Herbstmeisterschaft zu sichern. Dabei lief zunächst alles planmäßig. Christoph Amann brachte den FCH per Elfmeter in der 35. Minute in Führung. Doch Güven Karadeniz glich kurz darauf ebenfalls vom Punkt aus. Nach der Pause stellte Levent Zanker sogar auf 1:2 für Memmingen (55.). Heimertingen brauchte etwas, um sich davon zu erholen. Stephan Böck mit einem Kopfball (74.) und letztlich Marcel Schmid per Abstauber (83.) drehten das Spiel. Dabei spielte Heimertingen auch die Gelb-Rote Karte für Karadeniz (77.) in die Karten. In der Nachspielzeit sah zudem der DJKler Zanker erhielt die Rote Karte.Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 60 Der SV Oberegg setzte sich am Ende souverän mit 3:0 beim TV Boos durch. Christoph Neher brachte den SVO in der 43. Minute nach einer Vorlage von Sebastian Huber in Führung. Boos durfte bis zur 80. Minute noch auf einen Lucky Punch hoffen, dann aber stellte Christian Melder nach einer Vorlage von Nico Natterer auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Neher in der Nachspielzeit, als er die Vorarbeit von Lucas Zingerle veredelte.Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 60



Schiedsrichter: Ulrich Köbberling (Erpfting) - Zuschauer: 90 Der SC Ronsberg hatte gegen den TSV Kammlach nicht viel zu melden und unterlag mit 0:3. Darius Argintaru brachte Kammlach in der 25. Minute in Führung, Manuel Funk erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Als Argintaru seinen Doppelpack in der 66. Minute schnürte, war die Partie gelaufen.Schiedsrichter: Ulrich Köbberling (Erpfting) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 150 Der FSV Lamerdingen verliert immer mehr den Kontakt zur Konkurrenz und war auch beim SV Lachen chancenlos. Zumindest in der zweiten Halbzeit, denn da schaltete der SVL einen Gang höher und erzielte alle Treffer zum 5:0-Erfog. Marco Mendler eröffnete in der 56. Minute das Schützenfest nach einer Vorlage von Maximilian Reichenberger. Moritz Notz erhöhte per Elfmeter auf 2:0 (63.), gefolgt von Reichenberger, der in der 64. Minute auf 3:0 stellte. Mendler schnürte seinen Doppelpack (66.), bevor Max Wiedenmayer den Schlusspunkt setzte (85.).Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 150

Im Koppachstadion rang der TSV Altusried und dem TV Bad Grönenbach ein 2:2 ab und stürtze die Gäste damit von der Spitze. Danach hatte es aber zunächst nicht ausgesehen. Florian Henkel traf in der 11. Minute zum 0:2, Ibrahim Sesay erhöhte kurz nach der Halbzeit (55.). Altusried gab jedoch nicht auf. Christoph Kiechle verkürzte in der 80. Minute, bevor Roman Krambs nur 120 Sekunden per Kopf den Ausgleich erzielte.

Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 160