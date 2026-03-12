 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

"Im Derby ist alles möglich": FuPa-Expertentipp mit Marco Ganzenmüller

Die Tipps sind von Marco Ganzenmüller, Trainer der SGM Tannhausen/Stödtlen in der Bezirksliga Ostwürttemberg.

von Nicolas Bläse · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
15:00live

Marco Ganzenmüller: Hofherrnweiler veredelt den Auftaktsieg der letzten Woche.

⚽ Mein Tipp: 1:2

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
15:00

Marco Ganzenmüller: 1. FC Germania Bargau macht die Niederlage aus der letzten Woche wett & startet zu Hause mit einem Sieg.

⚽ Mein Tipp: 2:0

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
15:00live

Marco Ganzenmüller: Ein interessantes Duell auf Augenhöhe, auch mit Blick auf die Tabelle, dass ohne Sieger bleibt - Punkteteilung.

⚽ Mein Tipp: 2:2

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
15:00

Marco Ganzenmüller: Im Derby ist alles möglich, aber mit dem Heimvorteil schätze ich einen knappen Sieg für Hüttlingen.

⚽ Mein Tipp: 1:0

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
15:00live

Marco Ganzenmüller: Eine starke Defensivleistung lässt Schnaitheim zu Hause die 3 Punkte behalten.

⚽ Mein Tipp: 2:1

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
15:00

Marco Ganzenmüller: Der Spitzenreiter steigt auswärts erstmals in 2026 in das Geschehen ein & wird seiner Favoritenrolle gerecht, ich tippe einen Auftaktsieg in Schwabsberg.

⚽ Mein Tipp: 1:3

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
15:00

Marco Ganzenmüller: Eine spannende Partie, mit dem glücklicheren Ende für FV 08 Unterkochen, die in der Tabelle an Platz 2 der SG Bettringen dranbleiben möchten.

⚽ Mein Tipp: 1:2