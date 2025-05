Im Derby geht es für SpVgg ums Überleben

Langengeisling will Zuschauer entschädigen – Altenerding bangt um Bachmaier

In der drittletzten Runde der Bezirksliga-Saison erwartet der FC Langengeisling an diesem Samstag um 14 Uhr die SpVgg Altenerding zum Derby und möchte mit einem Heimsieg den dritten Tabellenplatz festigen. Für die Gäste, die zuletzt mit dem 5:0 gegen Saaldorf ein Ausrufezeichen gesetzt haben, geht es bei drei Punkten Vorsprung auf die Relegationszone um wichtige Punkte für den direkten Klassenerhalt.

FCL will Bilanz daheim aufpolieren

„Ich gehe davon aus, dass die Altenerdinger in der Liga bleiben, aber wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Hergeschenkt wird nix. Wir sind vor eigenem Publikum auch in der Pflicht, weil die letzten Heimauftritte nicht sonderlich erfolgreich und auch nicht ansehnlich waren. Wir wollen auf jeden Fall Dritter werden“, so Spielertrainer Maximilian Hintermaier.

Vor dem 2:1 vergangene Woche in Töging mussten sich die Geislinger auf eigenem Geläuf mit zwei Nullnummern gegen Saaldorf und Peterskirchen begnügen, jetzt hofft Hintermaier, dass sein Team das Selbstvertrauen aus dem Töging-Spiel mitnehmen kann: „Da haben wir wieder viele Dinge besser gemacht. Vor allem mit dem Ball. Es wäre schön, wenn wir darauf aufbauen könnten.“

Im Training hat der Linksverteidiger schon das Kribbeln bei seinen Jungs gespürt: „Alle sind heiß und wollen natürlich die Derbys gegen Altenerding und nächste Woche in Dorfen gewinnen, ehe dann am letzten Spieltag der TSV Ampfing bei uns gastiert.“ Nachdem Kilian Stenzel seinen Faserriss auskuriert hat, kann Hintermaier die volle Kapelle aufbieten, die am liebsten den 2:0-Vorrunden-Sieg wiederholen möchte: „Das wird keine leichte Aufgabe, weil der Gegner wirklich Qualität hat.“ Und in der Vorrunde war übrigens Altenerdings Top-Torjäger Leart Bilalli (elf Treffer) auch nicht dabei.

Auch wenn die SpVgg Altenerding in den letzten drei Spielen sieben Zähler auf die Habenseite brachte und vor allem beim 5:0-Erfolg gegen den SV Saaldorf einen Sahnetag erwischte, muss der Aufsteiger weiter um den Klassenerhalt bangen. „Natürlich sorgte das letzte Spiel für große Erleichterung, aber von einer Euphorie kann bei uns noch keine Rede sein, denn wir wissen, wie eng die Situation im Abstiegskampf ist, sodass wir auch heute wieder unter Druck stehen“, weiß Trainer Pedro Locke.

Am letzten Wochenende leistete der FCL durch einen 2:1-Erfolg beim FC Töging, der nur drei Zähler weniger als die Locke-Elf auf dem Konto hat, Unterstützung. „Langengeisling wird sicherlich alles in die Waagschale werfen, um vor heimischem Publikum einen Derbysieg zu feiern. Man darf auch nicht vergessen, dass Markus Hintermaier mit seinem Team noch theoretische Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz hat“, verweist Locke auf den einholbaren Rückstand auf den Zweiten TSV Dorfen.

Locke wollte seiner erfolgreichen Elf vom vergangenen Wochenende auch im Derby das Vertrauen schenken, ist aber nun doch zu Veränderungen gezwungen. Er muss in jedem Fall auf den erkrankten Tobias Lamm verzichten, und auch hinter dem angeschlagenen Thomas Bachmaier, „dessen Einsatz sich erst beim Aufwärmen entscheiden wird“, steht ein dickes Fragezeichen.

„Unter Umständen kann ich jedoch wieder auf Mehmet Cay zurückgreifen, aber nach seiner Muskelverletzung ist maximal ein Kurzeinsatz möglich, während bei meinem Sohn, Lukas Bachmaier und Wiam Takruri, die sich allesamt im Aufbautraining befinden, noch nicht an ein Comeback zu denken ist“, so Locke.

Unabhängig davon will er mindestens einen Punkt mitnehmen, um auch im nächsten Jahr wieder ein solches Derby spielen zu dürfen. „Dafür spielen doch alle Fußball, darum wollen wir alles daran setzen, in der Bezirksliga zu bleiben, die im nächsten Jahr wahrscheinlich mit einem oder zwei Aufsteigern aus dem Landkreis zusätzlich bereichert wird“.