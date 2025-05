Im Derby geht es für Altenerding ums Überleben

In der drittletzten Runde der Bezirksliga-Saison erwartet der FC Langengeisling an diesem Samstag um 14 Uhr die SpVgg Altenerding zum Derby und möchte mit einem Heimsieg den dritten Tabellenplatz festigen. Für die Gäste, die zuletzt mit dem 5:0 gegen Saaldorf ein Ausrufezeichen gesetzt haben, geht es bei drei Punkten Vorsprung auf die Relegationszone um wichtige Punkte für den direkten Klassenerhalt.

„Ich gehe davon aus, dass die Altenerdinger in der Liga bleiben, aber wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Hergeschenkt wird nix. Wir sind vor eigenem Publikum auch in der Pflicht, weil die letzten Heimauftritte nicht sonderlich erfolgreich und auch nicht ansehnlich waren. Wir wollen auf jeden Fall Dritter werden“, so Spielertrainer Maximilian Hintermaier.

Vor dem 2:1 vergangene Woche in Töging mussten sich die Geislinger auf eigenem Geläuf mit zwei Nullnummern gegen Saaldorf und Peterskirchen begnügen, jetzt hofft Hintermaier, dass sein Team das Selbstvertrauen aus dem Töging-Spiel mitnehmen kann: „Da haben wir wieder viele Dinge besser gemacht. Vor allem mit dem Ball. Es wäre schön, wenn wir darauf aufbauen könnten.“