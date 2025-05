"Im Derby geht es darum, wer es mehr will"

Tabellarisch rutschte der Aufsteiger Acosta in den vergangenen Wochen immer tiefer in den Abstiegskampf hinein, nachdem man drei Mal in Serie verlor. Aktuell steht man auf Platz zwölf, nur noch einen Punkt vor Petershütte auf Platz 14. Die Freien Turner stehen auf dem vierten Platz und konnten in der Vorwoche nach drei sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier einfahren.

Trotz der Tabellensituation und der aktuellen Form weiß Gian Luca Renner, Co-Trainer der Gäste, um die Voraussetzungen eines Derbys: "Im Derby geht es nicht um den Tabellenplatz oder die Form, sondern darum, wer es mehr will und bereit ist, alles für den Sieg zu geben. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen."

Im Hinspiel waren die Freien Turner dabei in der ersten Hälfte überlegen, ließen im zweiten Durchgang aber nach. "Dieses Mal wollen wir konstanter sein:" so Renner. Die Gäste haben sich auf den Gegner gut vorbereitet und werden auf alles vorbereitet sein gegen den BSC, der variabel in zwei Formationen spielen kann.

Passend zum Muttertag kann Acosta in der Rückrundentabelle die Freien Turner überholen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Für FT Braunschweig geht es darum, den vierten Platz zu festigen. "Wir wollen den Spieler-Müttern am Muttertag und uns selbst ein schönes Geschenk machen:" so Renner. Anpfiff ist um 15.00 Uhr beim BSC Acosta.