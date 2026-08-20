Im Derby-Fieber: »Ich gönne ihnen alles - nur den Sieg nicht«

Zwei Vereine, ein Dominik Haller: Nach erfolgreichen Jahren im Gebenbacher Trikot (links), läuft er im Ammerthaler Outfit nun erstmals gegen die alten Kameraden auf. – Foto: Mario Wiedel, Thomas Schneider

Daraus, dass sein Herz für beide Vereine schlägt, macht Dominik Haller gar kein Geheimnis. Als verlässlicher Scorer hat er sich von 2017 bis 2025 einen gewissen Status bei der DJK Gebenbach erarbeitet. Vorher und seit einem Jahr wieder war bzw. ist der Mittelfeldspieler für seinen Heimatverein, die DJK Ammerthal, aktiv. Am Samstag treffen nun beide Teams aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach zum Derby aufeinander. Das erste Mal, dass Dominik Haller im Ammerthaler Trikot gegen Gebenbach aufläuft.

"Auch wenn ich inzwischen schon wieder lang genug zurück bin im Ammerthal, wird es sich komisch anfühlen, gegen Gebenbach zu spielen", ist der 34-Jährige ehrlich. Zu viel hat er einfach erlebt mit dem Verein, der nun von Dominic Rühl trainiert wird. Er war dabei, als man sich unter Faruk Maloku in der Bayernliga etablieren konnte. Er trug dazu bei, dass es fast mit der Regionalliga klappte. Und zum Abschluss gelang der Klassenerhalt in der Relegation - Gegner damals: Die DJK Ammerthal, ausgerechnet. "Ich kann von Gebenbach nur Positives berichten", fasst Haller kurz und prägnant zusammen. All diese schönen Erinnerungen, die im Rückblick ein noch besseres Gefühl hervorrufen, blendet der Mittelfeldspieler am Samstag jedoch aus. Ganz Sportler ist er selbst gegen die alten Kameraden durch und durch ehrgeizig. "Sie sollen endlich den Aufstieg packen, das wünsche ich ihnen. Ich gönne ihnen alles - nur den Sieg am Samstag nicht." Es herrscht eben Derby-Fieber in der westlichen Oberpfalz...

Freitag

Morgen, 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg Würzburger FV WürzburgerFV 18:00 live PUSH

Patrick Sulewski (Trainer, Bamberg): "Wir sind mit einem Sieg und einem Unentschieden gut in die Englische Woche gestartet und wollen diese nun am Sandkerwa-Wochenende vor heimischer Kulisse und im Sondertrikot mit drei Punkten abschließen. Mit Würzburg erwartet uns eine Mannschaft, die ebenfalls sehr gut in die Saison gestartet ist - und gegen die wir wieder eine Höchstleistung brauchen werden, um die Punkte im Fuchsparkstadion zu behalten. Wir werden uns gezielt auf die Partie vorbereiten und alles investieren, um erneut zu punkten."

Personal: Einzig David Lang ist ein Sorgenkind

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Die zwei Siege in Folge sowie saisonübergreifend sechs Auswärtssiege am Stück geben uns viel Selbstvertrauen für die sehr schwere Aufgabe in Bamberg. Wir wissen, was auf uns zukommt, gehen aber trotz der langen Ausfallliste mutig ran. Mit unseren zahlreichen und lautstarken Fans im Rücken wollen wir auch in Bamberg wieder Punkte sammeln." Personal: Die Lage ist angespannt. Weiter fehlen die vier Spielführer Andre Koob, Moritz Lotzen, Simon Schäffer und Luis Wagner. Auch Darius Held, Jan Rabe, Sebastien Döring und Cornelius Wieden fallen aus. Ein großes Fragezeichen steht außerdem hinter Fabio Gobbo, der sich gegen Neudrossenfeld am Knie verletzt hat.

Der ASV Cham ist als Tabellenführer das Team, das es zu schlagen gilt. – Foto: Florian Würthele

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH

Tim Olschewski (Co-Spielertrainer, Kornburg): "Mit Da Silva, Sarajlic und Medineli kommt auf uns die beste Offensive der Liga zu. Die Spiele gegen die Fortuna waren in der Vergangenheit immer sehr eng und den Zuschauern wurde immer etwas geboten. Beide Mannschaften sind gut drauf, weshalb es ein schnelles Spiel werden wird - trotz Abschluss der Englischen Woche." Personal: Kai Neuerer muss noch länger auf sein Comeback warten, während sich Nicolai Oppelt Andac Ginyol im Aufbautraining befinden. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer Regensburg): "Es treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell gut in Form sind. Mit dem 7:2-Sieg hat Kornburg zuletzt natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt! Wir erwarten nicht nur deshalb ein hartes, aber auch hochklassiges Spiel." Personal: Neben den Langzeitausfällen muss auch Frederic Heelein zuschauen.

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Wir freuen uns auf die bevorstehende Partie gegen Viktoria Aschaffenburg. Ein Verein, der im vergangenen Jahrzehnt fast ausschließlich in der Regionalliga gespielt hat. Klar durchlaufen sie einen Umbruch nach dem Abstieg, dennoch spielt knapp die Hälfte des Kaders aus der Regionalliga jetzt in der Bayernliga. Uns erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen eine Top-Mannschaft, die über viel Qualität, Erfahrung und Reife verfügt. Gerade gegen einen solchen Gegner müssen wir von der ersten Minute an konzentriert auftreten. Wir haben den nötigen Respekt vor Aschaffenburg. Wir möchten die Chance nutzen, gegen eine solch clevere und reife Mannschaft zu wachsen und uns zu beweisen. Personal: Andre Adkins, Marco Pfab, Ashour Abraham und Fritz Amberger sind verletzt Daniel Soldevilla (Trainer, Aschaffenburg): "Wir treffen mit dem ASV Cham auf einen der Favoriten in der Bayerliga Nord. Der ASV verfügt über eine starke Defensive und eine schnelle Offensive. Auf einem sehr kleinen Platz wird es ein zweikampfintensives Spiel werden. Für uns geht darum, den Kampf anzunehmen und als Team auftreten. Schaffen wir das, bin ich mir sicher, dass wir auch gegen einen so starken Gegner etwas reißen können." Personal: Eren Bozan und Hady Kallo fallen aus.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 19:00 PUSH

Carsten Nüßlein (Trainer, Bamberg): "Es hört sich saublöd an, aber: Trotz Niederlage haben wir in Gebenbach ein gutes Spiel gemacht. Es ist einfach nur Wahnsinn, wie bei uns alles sofort bestraft wird - und wie beim Gegner so gut wie jeder Ball reinfällt. Das ist nicht zu fassen! Es gibt aber viele positive Dinge, die wir mitnehmen können. Gegen die junge Regensburger Truppe musst du am 7. Spieltag endlich den ersten Dreier holen. Das ist das A und O. Und es ist auch scheißegal, wie der Sieg zustande kommt." Personal: Vlad Saprykin kehrt in den Kader zurück. Johannes Frisch (Sportlicher Leiter, Regensburg): "Es erwartet uns ein anderes Spiel als die beiden Spiele zuletzt. Wir wollen die Initiative ergreifen und das Spiel gestalten. Dazu braucht es eine hohe Präzision im Spiel, aber auch die nötige Ruhe in den Spielphasen mit dem Ball und Klarheit in der Arbeit gegen den Ball. Es ist unser klares Ziel, Zählbares mitzunehmen." Personal: Samuel Hasa (krank), Maximilian Kapp (Syndesmosebandriss), Julio Peutler (Fußverletzung) und Lenny Schön (Sprunggelenksverletzung) fehlen weiterhin.

Am Freitagabend feiert Josef Eibl (rechts) seinen Einsatz als Trainer des SSV Jahn Regensburg II. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Samstag

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt FSV Stadeln Stadeln 15:00 live PUSH

Drilon Asani (Trainer, Neumarkt): "Defensiv müssen wir unbedingt wieder klarer und erwachsener verteidigen sowie vorne die Fehler der Gegner noch mehr ausnutzen. Mit Stadeln erwartet uns eine clevere Mannschaft, die ihre Stärken und Schwächen gut kennt. Wir müssen unsere Basics über 90 Minuten auf den Platz bringen und die Grundtugenden von Kampf, Laufbereitschaft und absoluten Willen für den ersten Sieg leben!" Personal: Leon Gümpelein, Fabian Pözl, ⁠Florian Hausner und ⁠Kilian Gruber stehen auf der Ausfallliste. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Englische Woche, Stresswoche? Englische Woche, schöne Woche! Es ist doch nicht schlecht, wenn man oft spielen darf. Oder? Denn Trainer freut es, dass die Kondition auf diese Art und Weise ausgebaut wird. Wir werden versuchen, in Neumarkt das nächste gute Spiel hinzubekommen." Personal: Max Hering, Dominik Hahn, Jan Koch, Marco Hennemann, Lukas Kuschka und Marco Weber müssen zuschauen. Tugay Akbakla wird wieder das Tor hüten.

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Zunächst einmal bin ich froh, dass wir nach dem Würzburg-Spiel keine weiteren Verletzten zu beklagen haben. So ein Geläuf hat nichts mit Bayernliga zu tun und bevor die Verantwortlichen sich über uns und die Fairnesstabelle äußern, sollten sie sich lieber um die eigenen Baustellen kümmern - auf und neben dem Platz." Personal: Mit Lennart Wöhner, Moritz Hütter, Lennart Krohn (alle Auslandsstudium), Lucas Hümmer, Mikel Seiter, Felix Landgraf, Brandon Happi Monthe, Tobias Grüner (alle verletzt) und Fardin Rabet (Rotsperre) müssen neun Mann ersetzt werden. Michael Göttler (Trainer, Nördlingen): "Uns erwartet am Samstag ein schwieriges Spiel gegen einen Gegner, der bislang Zuhause sehr erfolgreich war. Wir erwarten ein sehr intensives Spiel, indem wir alles investieren müssen, um erfolgreich zu sein. Wir möchten uns endlich wieder für den hohen Aufwand maximal belohnen, daher brennen wir auf das Spiel am Samstag." Personal: Florent Schmid weilt im Urlaub. Zudem laboriert Simon Lösch laboriert an einer Wadenverletzung, sein Einsatz ist fraglich.

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal DJK Gebenbach Gebenbach 16:00 live PUSH

Tobias Rösl (Trainer, Ammerthal): "Wir treten als Aufsteiger in der Rolle des Außenseiters an. Das heißt jedoch nicht, dass wir uns einfach so geschlagen geben. Die Rollenverteilung ist eindeutig, doch wir werden mit allem, was uns zur Verfügung steht, dagegen ankämpfen. Man muss vorsichtig mit dem Derby-Thema umgehen! Beide Vereine haben sich weiterentwickelt, und daraus ergibt sich andere Vorgehensweisen mit anderen Zielen. Darum legen wir unseren Fokus eindeutig auf unseren eigenen Weg und konzentrieren uns voll auf uns. Was natürlich für alle Beteiligten ein Erlebnis sein wird, ist die Aussicht, vor hoffentlich größerer Kulisse zu performen." Personal: Michael Janner (Aussenbandriss) und Malik Pankey (Muskelfaserriss) befinden sich im Lazarett. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Für uns steht direkt das nächste Highlight an. Dabei wird es neben den Grundtugenden darauf ankommen, dass wir komplett bei uns bleiben und versuchen, unser Spiel durchzubekommen. Wir wollen den nächsten Schritt und eine weitere Leistungssteigerung vollziehen." Personal: Derselbe Kader wie am Dienstag wird wohl zur Verfügung stehen.

Obwohl Weiden eigentlich verlegen wollte, wird das Traditionsduell zwischen Hof und Weiden nun doch am Samstag ausgetragen. – Foto: Mario Wiedel

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 16:00 PUSH

Marc Hartmann (Sportlicher Leiter, Großbardorf): "Es wird Zeit, Punkte zu holen - bestmöglich in dreifacher Ausführung. Bei uns stimmt momentan Aufwand und Ertrag nicht zusammen. Wir müssen schnell lernen, um nicht frühzeitig der Musik hinterherzulaufen. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um endlich den ersten Heimdreier zu holen!" Personal: Es fehlen: Diego Schwab, Rinor Sadiku, Xaver Müller, Luis Wäcke, Jan Wolf und Ben Stumpf. Kevin Ulrich (Trainer, Ingolstadt): "Nach der schwachen Leistung gegen Würzburg war das Spiel in Nördlingen wieder ein deutlicher Schritt nach vorne. Allerdings sind sieben Gegentore in zwei Spielen natürlich zu viel für unseren eigenen Anspruch und um Punkte holen zu können. Wir wollen daher weiter an unserer Stabilität arbeiten und hoffen damit am Samstag in Großbardorf bereits erfolgreich sein zu können." Personal: Vincent Huber fällt mit einer Kopfverletzung aus, Vincent Strasser ist fraglich. Die restlichen Personalien stehen in Abhängigkeit von der Profi-Abteilung.

Sa., 22.08.2026, 17:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 17:00 live PUSH