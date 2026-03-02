Im Bezirksliga-Spitzenspiel gewinnt der SV Rust beim SC Offenburg

Für die Brüder Lucca und Santino Größer (von links) verlief der erste Bezirksliga-Spieltag nach der Winterpause optimal. – Foto: Wolfgang Künstle

Einen Hinweis, wie stark die Ortenauer Bezirksliga in dieser Saison ist, könnte das bisherige Abschneiden der vier Landesliga-Absteiger geben. Fast alle tun sie sich schwer: Der FSV Seelbach trägt das Schlusslicht, den VfR Elgersweier plagen Abstiegssorgen, der TuS Oppenau liegt im Niemandsland der Tabelle. Lediglich der FV Rammersweier darf als Tabellensechster und im Besitz von 34 Punkten aus 18 Spielen noch nach oben schielen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.