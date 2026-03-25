Im BAK-Stadion: Deutschland U20 empfängt Tschechien

Die deutsche U20 startet in Berlin ins Länderspieljahr: Im BAK-Stadion wartet mit Tschechien ein unangenehmer Gegner – vor fast ausverkaufter Kulisse
BAK Stadion wird Bühne für internationalen Nachwuchsfußball
Das Poststadion wird am Donnerstag zur Bühne für den internationalen Nachwuchsfußball: Die U20-Auswahl des Deutschland U20 trifft am 26. März (16:45 Uhr) auf Tschechien U20. Der Einlass beginnt bereits um 15:30 Uhr.
Für das Team von Hannes Wolf markiert die Partie den Auftakt in ein neues Länderspieljahr – und zugleich eine wichtige Standortbestimmung. „Wir wollen zeigen, dass wir in den Jahrgängen 2005 und 2006 viele gute Spieler haben“, erklärte der Cheftrainer im Vorfeld in den DFB Medien.
Traditionsort mit besonderem Flair
Das BAK-Stadion bietet eine kompakte, fußballnahe Atmosphäre und gilt als echter Treffpunkt für Fans des Nachwuchsfußballs in der Hauptstadt. Die Nähe zum Spielfeld verspricht intensive 90 Minuten, in denen jedes Detail sichtbar wird – ideal für ein Duell zweier ambitionierter U20-Teams. BAK Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu:
Der Bezirk Mitte hat ein solches Event mehr als verdient. Das Sportamt hat viel Geld in die Hand genommen und das Stadion mit neuem Rollrasen, Kabinen und einer Bewässerungsanlage sowie der Erneuerung der Leichtathletikbahn ausgestattet. Nach 1987 wird das Poststadion wieder 4.999 Zuschauer beherbergen. Für den Berliner AK und den Kiez ist das Länderspiel eine großartige Anerkennung der hier geleisteten Arbeit
Hohe Nachfrage nach Tickets
Die Partie stößt auf großes Interesse: Das Spiel ist nahezu ausverkauft, lediglich Restkarten sind noch an der Tageskasse erhältlich. Vor allem die niedrigen Eintrittspreise – Stehplätze ab 8 Euro – machen das Spiel für viele Fans attraktiv.
Härtetest gegen robusten Gegner
Mit Tschechien wartet ein unangenehmer Gegner, der für körperbetonten und strukturierten Fußball steht. Für die deutsche Auswahl wird es darauf ankommen, spielerische Qualität mit Durchsetzungsvermögen zu verbinden.
Blick nach vorn
Bereits wenige Tage nach dem Spiel geht es für die deutsche U20 weiter: Dann steht das nächste internationale Duell gege Polen an. Das Spiel im BAK-Stadion dürfte daher auch wichtige Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben liefern.
Fazit
Ein gut gefülltes Stadion, vielversprechende Talente und ein internationaler Vergleich auf Augenhöhe – die Voraussetzungen für einen spannenden Fußballnachmittag in Berlin sind gegeben.