Im BAK-Stadion: Deutschland U20 empfängt Tschechien Moabit wird am Donnerstag zur Bühne für den internationalen Nachwuchsfußball von far · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

BAK Stadion – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die deutsche U20 startet in Berlin ins Länderspieljahr: Im BAK-Stadion wartet mit Tschechien ein unangenehmer Gegner – vor fast ausverkaufter Kulisse

BAK Stadion wird Bühne für internationalen Nachwuchsfußball Das Poststadion wird am Donnerstag zur Bühne für den internationalen Nachwuchsfußball: Die U20-Auswahl des Deutschland U20 trifft am 26. März (16:45 Uhr) auf Tschechien U20. Der Einlass beginnt bereits um 15:30 Uhr.

Für das Team von Hannes Wolf markiert die Partie den Auftakt in ein neues Länderspieljahr – und zugleich eine wichtige Standortbestimmung. „Wir wollen zeigen, dass wir in den Jahrgängen 2005 und 2006 viele gute Spieler haben“, erklärte der Cheftrainer im Vorfeld in den DFB Medien. Traditionsort mit besonderem Flair

Das BAK-Stadion bietet eine kompakte, fußballnahe Atmosphäre und gilt als echter Treffpunkt für Fans des Nachwuchsfußballs in der Hauptstadt. Die Nähe zum Spielfeld verspricht intensive 90 Minuten, in denen jedes Detail sichtbar wird – ideal für ein Duell zweier ambitionierter U20-Teams. BAK Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu: Der Bezirk Mitte hat ein solches Event mehr als verdient. Das Sportamt hat viel Geld in die Hand genommen und das Stadion mit neuem Rollrasen, Kabinen und einer Bewässerungsanlage sowie der Erneuerung der Leichtathletikbahn ausgestattet. Nach 1987 wird das Poststadion wieder 4.999 Zuschauer beherbergen. Für den Berliner AK und den Kiez ist das Länderspiel eine großartige Anerkennung der hier geleisteten Arbeit

Poststadion ist die Heimspielstätte vom BAK – Foto: Verein