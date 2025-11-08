Im ausführlichen Liveticker: Wichtiges Heimspiel für SVR gegen Köln II

Der SV Rödinghausen steckt nach zehn Jahren erstmals wieder im Abstiegskampf der vierthöchsten Spielklasse. Neu-Coach Dennis da Silva steht unter Druck. Geschäftsführer Sport Alexander Müller machte unter der Woche deutlich: "Dennis weiß natürlich auch, dass das ein Ergebnissport ist. Wir brauchen Punkte und müssen zusehen, dass wir die Kurve bekommen. Aber in den letzten Wochen zeigt zumindest die Formkurve nach oben."

Ob dies so ist, wird sich heute zeigen. Nach Erfolgen gegen Velbert und Bocholt gab es zuletzt wieder zwei unglückliche Pleiten gegen Dortmund II und Schalke II. In beiden Partien gerieten die Ostwestfalen erst in der Schlussphase auf die Verliererstraße, so dass derzeit lediglich Platz 15 zu Buche steht.

Wie es heute gegen Köln II läuft, lest ihr im ausführlichen Liveticker auf FuPa Westfalen.