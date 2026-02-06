 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Im ausführlichen Liveticker: Wattenscheid hat Münster II zu Gast

Baut die SG Wattenscheid 09 die Serie von 20 ungeschlagenen Partien aus?

von red · Heute, 18:54 Uhr · 0 Leser
– Foto: Maik Matheus | SGW09

Zum Auftakt des 22. Spieltags erwartet Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 den SC Preußen Münster II am Freitagabend im Lohrheidestadion unter Flutlicht.

Das SG-Medienteam ist wie gewohnt auf FuPa im ausführlichen Liveticker dabei.

Zum Liveticker:

Heute, 18:30 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
0
1

SG Wattenscheid 09 – SC Preußen Münster II
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki, Nico Buckmaier, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Pascal Koopmann, Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Lukas Herb, Tidiane Gueye, Mikail Demirhan, Luca Steinfeldt, Till Hausotter, Arbnor Hoti - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling

Zeitgleich testet Oberligist RW Ahlen gegen Nord-Regionalligist Bremer SV:

Heute, 19:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
0
0

Rot Weiss Ahlen – Bremer SV
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Iskender Aslan, Oktay Dal, Fabian Holthaus, Marius Müller, Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti, Aaron Osei Bonsu, Bernad Gllogjani, Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel - Co-Trainer: Marco Weitz
Bremer SV: Keno-Miguel Meyer, Jan-Luca Warm, Justin Marcel Gröger, Maximilian Schütt, Ken Tchouangue, Ilhan Altuntas, Vedat Tunc, Leon Gino Schmidt, Elario Ghassan, Amoro Diedhiou, Noel Werner - Trainer: Ralf Voigt - Co-Trainer: Ronny Klause