Im ausführlichen Liveticker: Wattenscheid empfängt Türkspor Dortmund

Am Freitagabend feierte der SV Schermbeck einen 3:1-Heimsieg gegen den DSC Arminia Bielefeld II. Mit acht Punkten aus vier Partien hat sich der SVS an das Mittelfeld herangeschoben und vorerst ein kleines Polster nach unten verschafft.
Gleiches möchte Türkspor Dortmund heute erreichen. Wenngleich die Aufgabe bei der SG Wattenscheid 09 um einiges schwerer ist. Der Spitzenreiter agiert weiter unter Interims-Duo Florian Bartel und Nico Buckmaier. Der Kurs Regionalliga soll gehalten werden.
Das Medienteam der SG ist wie immer für euch am Ball und tickert ausführlich auf FuPa Westfalen.
Zum Liveticker:
SG Wattenscheid 09 – Türkspor Dortmund
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Robert Tochukwu Nnaji, Kevin Schacht - Trainer: Florian Bartel/Nico Buckmaier
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Hayrullah Alici, Sezer Toy, Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic/Cosar Coskun
SV Schermbeck – DSC Arminia Bielefeld II 3:1
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli (88. Ilias Bouassaria), Kasper Harbering, Jos Krechting, Eren Özat (86. Kingsley Marcinek), Bilal Akhal (54. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir (91. Venis Uka), Divine Boafo (21. Mustafa Gürpinar) - Trainer: Engin Yavuzaslan
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Niklas Möllers, Bradley Ndi (83. Christopher Rasper), Justin Lukas, Fabiano Krasnic (72. Milan Hoffmeister), Efe Tirpan, Julien Kracht, Eyyüb Yasar, Monti Theiß (72. Tom Krüger), Latif-Bilal Alassane (62. Obed Ofori) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Latif-Bilal Alassane (4.), 1:1 Eren Özat (51.), 2:1 Yannick Babo (68.), 3:1 Tolga Özdemir (75.)
Rot: Jamal El Mansoury (79./SV Schermbeck)