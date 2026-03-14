Im ausführlichen Liveticker: Wattenscheid empfängt Türkspor Dortmund

Das Hinspiel in Dortmund entschied Wattenscheid souverän mit 6:2 für sich. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Am Freitagabend feierte der SV Schermbeck einen 3:1-Heimsieg gegen den DSC Arminia Bielefeld II. Mit acht Punkten aus vier Partien hat sich der SVS an das Mittelfeld herangeschoben und vorerst ein kleines Polster nach unten verschafft.

Gleiches möchte Türkspor Dortmund heute erreichen. Wenngleich die Aufgabe bei der SG Wattenscheid 09 um einiges schwerer ist. Der Spitzenreiter agiert weiter unter Interims-Duo Florian Bartel und Nico Buckmaier. Der Kurs Regionalliga soll gehalten werden.

Das Medienteam der SG ist wie immer für euch am Ball und tickert ausführlich auf FuPa Westfalen.