Im ausführlichen Liveticker: SGW empfängt Verl - Lippstadt vs. Rhynern

Die Heimmannschaften könnten zumindest bis Sonntag Spitzenreiter ASC 09 Dortmund ablösen. Die SG Wattenscheid 09 erhofft sich daher einen Heimdreier gegen den SC Verl II, um nach dem etwas überraschenden Remis in Hiltrup sofort wieder in die Spur zu gelangen.

Auch der SV Lippstadt 08 könnte auf Platz 1 springen, wenn ein Heimdreier im Topspiel gegen den SV Westfalia Rhynern gelingt. Für die Gäste, die auf Platz 4 rangieren, dürfte in erster Linie gelten, nicht zu verlieren, um den Anschluss nach oben halten zu können.

Beide Partien könnt ihr auf FuPa Westfalen im ausführlichen Liveticker verfolgen.