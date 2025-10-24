 2025-10-15T11:43:40.576Z

In der vergangenen Saison gab es ein 2:2-Remis in der Lippstädter Liebelt-Arena.
In der vergangenen Saison gab es ein 2:2-Remis in der Lippstädter Liebelt-Arena. – Foto: vibedmarketing

Im ausführlichen Liveticker: SGW empfängt Verl - Lippstadt vs. Rhynern

Mit zwei Partien am Freitagabend wird der 12. Spieltag in der Oberliga Westfalen eröffnet.

Die Heimmannschaften könnten zumindest bis Sonntag Spitzenreiter ASC 09 Dortmund ablösen. Die SG Wattenscheid 09 erhofft sich daher einen Heimdreier gegen den SC Verl II, um nach dem etwas überraschenden Remis in Hiltrup sofort wieder in die Spur zu gelangen.

Auch der SV Lippstadt 08 könnte auf Platz 1 springen, wenn ein Heimdreier im Topspiel gegen den SV Westfalia Rhynern gelingt. Für die Gäste, die auf Platz 4 rangieren, dürfte in erster Linie gelten, nicht zu verlieren, um den Anschluss nach oben halten zu können.

Beide Partien könnt ihr auf FuPa Westfalen im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Heute, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
0
0
SV Lippstadt 08 - Westfalia Rhynern

Heute, 18:30 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
SC Verl
SC VerlSC Verl II
0
0

SG Wattenscheid 09 – SC Verl II
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Mike Lewicki, Steve Tunga, Ilias Anan, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Seung-ho Hwang, Alessandro Toia, Fabian Jurisic, Jaden-Romeo Garris, Manuel Adrian Harmann, Anes Spago, Janis Seiler, Henry Obermeyer, Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp

