Im ausführlichen Liveticker: SG Wattenscheid 09 bei Münster II zu Gast

Im vorgezogenen Spiel des 2. Spieltag empfängt die U21 des SC Preußen Münster im "großen" Preußenstadion die SG Wattenscheid 09. Während die Adlerträger zum Auftakt spielfrei hatten, gewannen die Nullneuner beim TSV Victoria Clarholz knapp mit 1:0 dank des Elfertreffers von Kevin Schacht.
Das Medienteam der SG ist wie immer vor Ort und tickert ausführlich.
Zum Liveticker:
SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Michel Scharlau, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye, Till Hausotter, Arbnor Hoti, Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Finn Wortmann, Ilias Anan, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache