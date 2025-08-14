Im ausführlichen Liveticker: SG Wattenscheid 09 bei Münster II zu Gast

Im vorgezogenen Spiel des 2. Spieltag empfängt die U21 des SC Preußen Münster im "großen" Preußenstadion die SG Wattenscheid 09. Während die Adlerträger zum Auftakt spielfrei hatten, gewannen die Nullneuner beim TSV Victoria Clarholz knapp mit 1:0 dank des Elfertreffers von Kevin Schacht.

Das Medienteam der SG ist wie immer vor Ort und tickert ausführlich.