Im ausführlichen Liveticker: SF Lotte hat Borussia Dortmund II zu Gast

Die Sportfreunde Lotte können mit einem Heimsieg zum Spitzentrio SC Paderborn 07 II, Fortuna Düsseldorf II und Borussia Mönchengladbach II aufschließen. Die Reserve des Bundesligisten Borussia Dortmund hat etwas dagegen und möchte den ersten Regionalliga-Dreier nach dem Abstieg einfahren, nachdem der Saisonstart mit nur einem Punkt durchwachsen verlaufen ist.
FuPa Westfalen begleitet die Partie im ausführlichen Liveticker.
Zum Liveticker:
Sportfreunde Lotte – Borussia Dortmund II 1:1 LIVE
Sportfreunde Lotte: Ron Meyer, Denis Milic, Jonathan Riemer, Jonas Kehl, Luca Horn, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Leon Demaj, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel, Yannik Lührs, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo, Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Mike Tullberg
Tore: 1:0 Leon Demaj (16.), 1:1 Bennedikt Wüstenhagen (27.)
Besondere Vorkommnisse: Tony Reitz (Borussia Dortmund II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ron Meyer (27.).